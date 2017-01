Film "Ðango" otvara Berlinski filmski festival

BERLIN - Berlinski filmski festival, koji se održava od 9. do 19. februara, otvoriće premijera filma "Ðango" o čuvenom džez muzičaru, romskog porijekla, Ðangu Rajnhartu, najavili su danas organizatori.

Francuski film, fokusiran na progon Rajnhartove porodice od strane nacista, rediteljski je debi Etjena Komara, scenariste i producenta koji stoji iza ostvarenja "O bogovima i ljudima" i "Moj kralj", a bio je koproducent nagrađivanog filma o radiklanom islamu "Timbuktu".

"Ðango" će biti u konkurenciji za Zlatnog medvjeda Berlinala, prvog velikog evropskog filmskog festivala u ovoj godini, prenosi AFP.

Rajnhart, virtuoz na gitari i kompozitor, koji je osvojio svijet svojim delikatnim melodijama, pripadao je romskoj manjini Sinti i bio je prinuđen da tokom Drugog svjetskog rata napusti okupirani Pariz.

"Ðango Rajnhart je bio jedan od najbriljantnijih pionira evropskog džeza i džipsi svinga. 'Ðango' prikazuje jedno poglavlje njegovog bogatog života i predstavlja dirljivu priču o preživljavanju", rekao je direktor Berlinala Diter Koslik.

"Konstantna opasnost, borba i zločini počinjeni protiv njegove porodice nisu mogli da ga spriječe da svira", dodao je Koslik.

Pored "Ðanga", na programu ovogodišnjeg Berlinala naći će se i triler "Večera" (The Dinner) Orena Muvermena sa Ričardom Girom, Laurom Lini i Stivom Kuganom, zasnovan na romanu Hermana Koha.

Britanska reditelj Seli Poter predstaviće svoje ostvarenje "Zabava" (The Party) sa Patrišom Klarkson i Brunom Gancom u glavnim ulogama.

Rumunski autor Kalin Peter Necer, koji je osvojio Zlatnog medvjeda 2013. godine za film "Pozocija djeteta", vraća se u Berlin sa ostvarenjem "Ana, ljubavi moja" (Ana, mon amour).

Kultni finski reditelj Aki Kaurismaki prikazaće svoj nanoviji film "Druga strana nade" (The Other Side of Hope), a premijeru će imati i dokumentarac Andreasa Vajela o nnemačkom skulptoru Jozafu Bojsu.