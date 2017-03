Filmovi Đorđevića i Samardžića na Martovskom festivalu

Projekcijama filmova dvojice velikana domaće kinematografije, Puriše Đorđevića i Ljubiše Samardžića, 30. marta u Velikoj sali Doma omladine Beograda počinje 64. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma - Martovski festival.

Publika će prvo vidjeti kratki film "Bunker 93" (Srbija, 2017) u režiji Puriše Đorđevića, a zatim Samardžićev dokumentarac "Panta rei".

"Učestvujući u Drugom svetskom ratu, imao sam neprijatne susrete sa bunkerima. Snimio sam mnogo filmova od tada, najviše dokumentarnih, te se dogodilo da sam u tom žanru imao i dela označena kao filmske poeme. Bunker 93 je jedna poetska misao i kao i svaka misao, sadrži montažu slika koje mogu da iznenade jedna drugu", rekao je Đorđević povodom svog novog ostvarenja.

On je pojasnio da je snimajući film "Skerco", u okolini Obrenovca i reke Save, usput snimao ostatke bunkera, sa nejasnom idejom da će možda jednog dana nečemu poslužiti.

"Danas, kada su mi 93 godine, evo ih pred vama, montiranih u stilu Slavka Vorkapića, bunkeri koji su ubijali, usput ubijani klaviri, pejsaži, usamljeni ljudi i konji, zajedno", dodao je Đorđević.

Film "Panta rei" je dokumentarni prikaz jednog vremena, kroz svjedočanstvo glumca i reditelja Ljubiše Samardžića.

Počev od skromnog djetinjstva u poslijeratnoj Jugoslaviji, preko putešestvija do Beograda, studija na Akademiji za film i TV i konačno do bogate karijere glumca, Samardžić, koji potpisuje režiju i produkciju ovog ostvarenja, oslikava portret domaće kinematografije čiji je integralni dio, od pedesetih godina prošlog vijeka do danas.

Zlatno doba jugoslovenskog filma obilježili su neki od najplodonosnijih umjetnika na ovim prostorima, od Puriše Đorđevića, Branka Bauera, Saše Petrovića, Žike Mitrovća, Hajrudina Krvavca, Krste Papića, Boštjana Hladnika, Ivana Hetriha do njegovih kolega Milene Dravić, Bate Živojinovića, Borisa Dvornika, Pavla Vuisića i mnogih drugih, sa kojima je Ljubiša aktivno sarađivao.

U revijalnom dijelu 64. Martovskog festivala biće prikazano još nekoliko reprezentativnih inostranih dokumentarnih filmova.

U takmičarskoj konkurenciji biće prikazano preko 80 filmova - kratkometražnih igranih i dokumentarnih, dugometražnih dokumentarnih, animiranih i eksperimentalnih filmova.

Pored projekcija filmova u takmičarskom i revijalnom dijelu programa, ove godine Martovski festival organizuje i brojne radionice, konsultacije i razgovore filmskih stvaralaca, studenata i redovne publike, kao i prateći muzički program.

Na 64. Martovskom festivalu odlukom žirija biće dodijeljeno 10 nagrada, sa ukupnim nagradnim fondom od 14.000 evra.

Dodjeljuje se šest Gran prija za najbolje filmove u svakoj kategoriji (dugometražni dokumentarni film, kratkometražni dokumentarni film, animirani film, domaći kratkometražni igrani film, međunarodni kratkometražni igrani film, eksperimentalni film/video art), a novčani za svaku od kategorija je 2.000 evra.

Predviđene su i četiri strukovne nagrade - za najbolju režiju, kameru, montažu i dizajn zvuka/muziku, svaka u vrijednosti od 500 evra.

Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma, popularni Martovski festival, naš je najstariji filmski festival, a od ove godine, u organizaciji Doma omladine Beograda i sa novim umjetničkim direktorom, dramaturgom Bobanom Jevtićem, fokusira se na domaću filmsku produkciju dokumentarnih, TV dokumentarnih, kratkih igranih, animiranih i eksperimentalnih filmova, postajući tako nacionalni festival u punom značenju te riječi.

