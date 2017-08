Glumci koji su najbolji kad igraju psihopate

Ovih deset glumaca i glumica definitivno su nam draži kada nisu dobrice...

Kevin Spejsi

Počelo je s "Dežurnim krivcima", zatim je stigao "Badi u nevolji", ali je sve leglo na svoje mjesto kada je Spejsi postao Frenk Andervud u "Kući karata". Jednostavno je rođen da igra beskupuloznog i bolesno ambicioznog psihopatu koji će gaziti preko leševa samo da dobije ono što želi.

Kristijan Bejl

Bio je Mojsije, bio je Betmen i Vitez tame, ali ništa nije bilo tako mračno kao uloga Patrika Bejtmana. "Američki psiho" je genijalan film koji ne bi bio ni blizu tako dobar da u njemu ne igra Bejl, koji je toliko savršeno odglumio psihopatu da su mnogi imali potrebu da pogledaju film nekoliko puta.

Šeron Stoun

Kad Ketrin Tramel uzme šiljak za led, znate da više nema šale. Šeron Stoun je u "Niskim strastima" odigrala ulogu svog života, a ko god je video film, nikad je nije zaboravio. Iako joj to nije bila jedina uloga negativca u karijeri, ovdje je bila najbolja.

Havijer Bardem

Grupa belgijskih psihijatara započela je 2013. godine gledanje više od 400 filmova kako bi odlučili koji fiktivni psihopata je najrealističniji. Nakon tri godine, desetoro stručnjaka svelo je izbor na 126 fiktivnih likova, a detaljna analiza koja je uslijdila pokazala je da je to Anton Čigur iz filma “Nema zemlje za starce”. Tim je objasnio da su ostali likovi bili neuvjerljivi jer je njihovo ponašanje bilo suviše ekstremno. Osim tendencije ka nasilju, ponašanje pravih psihopata je zapravo mnogo suptilnije, navodi Biznis insajder.

Entoni Hopkins

Uloga Hanibala Lektora u filmu “Kad jaganjci utihnu” učinila je Hopkinsa praktično besmrtnim, a ono što je naročito zanimljivo jeste da se glumac pojavljuje u filmu tek nešto više od šesnaest minuta. U sceni u kojoj se Klaris (Džodi Foster) upoznaje sa Hanibalom, glumica je zapravo prvi put videla Hopkinsa.

Tom Kruz

Iako ga publika voli u “Džeriju Megvajeru”, “Top Ganu” i “Nemogućoj misiji”, Tom Kruz je naprosto zasijao u “Magnoliji” i “Kolateralu”. Bilo da je mizogini životni guru u jednom ili plaćeni ubica bez osjećanja u drugom, Kruz je jeziv i genijalan.

Džek Nikolson

Uloga Džeka Torensa u filmu “Isijavanje” smatra se jedim od najboljih u Nikolsonovoj karijeri. Uprkos protivljenju Stivena Kinga, pisca istoimenog romana po kojem je sniman film, režiser Stenli Kjubrik odlučio je da ulogu pisca koji postaje ubica dodijeli upravo Nikolsonu. I danas, 37 godina nakon premijere filma, publika je apsolutno sigurna u to da je Kjubrik donio pravu odluku.

Rozamund Pajk

Pajk nikako nije mogla da dođe do neke veće uloge, sve dok je Dejvid Finčer nije angažovao za "Gone Girl". I to je bilo to. Publika se ježila od hladne, proračunate i osvetoljubive žene koja tačno zna šta želi, što je mnogo bolje od male uloge koju je imala u Bondu.

(b92)