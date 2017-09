Glumci koji žive od stare slave

Neka velika glumačka imena Holivuda žive od stare slave. Na početku karijere snimili su nekoliko filmova koji su imali odličan uspjeh na kino-blagajnama, ali tu se izbor dobrih uloga završio.

Prvi na listi glumaca koji su "zapeli" u karijeri je Ešton Kučer. Ovom glumcu je, izgleda, suđeno da bude zapamćen kao Kelso iz serije "Lude sedamdesete".

Iako su mnogi od njegovih filmova, posebno romantične komedije, bili uspješni na bioskopskim blagajnama, nisu bili pretjerano dobri.

Još manje su ubjedljive njegove role u ozbiljnijim filmovima, kao na primjer uloga Stiva Džobsa u neuspjelom biografskom filmu "Jobs".

Sličnu nezavidnu poziciju u Holivudu ima i glumica Dženifer Lav Hjuit. Zvijezda horor serijala "Znam šta ste radili prošlog ljeta" iz devedesetih u međuvremenu nije bila ni u jednom filmu za koji bi kritičari rekli da je vrijedan pažnje. Hjuitova je pokušala da se ostvari u dva filmska naslova između snimanja serija, međutim ti naslovi su doživjeli potpuni debakl te su na sajtu "Rotten Tomatoes" ocijenjeni nulom.

Komičar Rob Šnajder je počeo karijeru kao stendap komičar, a njegov talenat su prepoznali i ljudi iz emisije "Saturday Night Live", gdje je nekoliko godina bio angažovan kao scenarista. Kada je odlučio da se oproba na filmu, stvari su krenule nizbrdo. Možda je imao nekoliko hitova na početku karijere, ali je vrlo brzo stekao lošu reputaciju u branši i čak tri njegova filma imaju rejting od 0 odsto na sajtu "Rotten Tomatoes".

I njegov kolega sa seta Kevin Džejms niže slične filmske promašaje. Od svoje prve velike role u sitkomu "The King of Queens", pa do danas, Kevin Džejms praktično u svakom filmu igra neku verziju sebe.

Zvijezda filma "Transformers" Megan Foks nije uspjela da se nametne kao ozbiljna glumica i ljudi je uglavnom tretiraju kao još jednu ljepoticu Holivuda koja će brzo biti zaboravljena. Kritika smatra da Foksovoj manjka talenta, ali i da ima veoma loš izbor filmova.

Zbog ovih loših izbora, njena karijera je krenula silaznom putanjom. Prethodnih godina je snimala u prosjeku dva filma na svakih 12 mjeseci, međutim od 2012. godine do danas pojavila se samo u ostvarenjima "Nindža kornjače" i "Voli me Majkl Bejs", koji su prošli katastrofalno kod gledalaca i kritike.