Izašao novi trejler za film o Majklu Džeksonu

Stigao je novi trejler za film o životu Majkla Džeksona koji nas je prerano napustio.

Premijera autobiografskog filma zakazana je za 29. maj na američkoj mreži Lifetime koja je već prikazivala filmove o životima TLC-a, Aaliyah i Toni Braxton.

“U potrazi za Nedođijom” je film koji priča o životu pjevača neposredno pred smrt kroz perspektivu njegovih tjelohranitelja. Scenario je baziran na bestseleru iz 2014 “Remember The Time: Protecting Michael Jakson In His Final Days”.

Slike sa snimanja filma pojavile su se prvi put u martu ove godine.

