Japanci prave rimejk kultnog filma Ghost in the Shell

Tek što je holivudska obrada popularne mange “Ghost in the Shell” stigla u biskope, Japanci su najavili da rade na rimejku animiranog filmskog klasika

Zbog činjenice da bijela glumica - Skarlet Johanson - tumači junakinju japanske nacionalnosti, novi “Ghost in the Shell” u proteklih nekoliko mjeseci bio je uzrok brojnih kontroverzi, dok je posjeta publike bioskopima bila izuzetno slaba.



Sasvim je moguće da je iz tog razloga studio “Production I.G” odlučio da snimi svoj film, koji bi trebalo da bude znatno bliži mangi od prvobitnog animea.



Na novom filmu radiće režiser Kenđi Kamijama, autor serijala “Ghost in the Shell: Stand Alone Complex” objavjenog 2004. godine, i Šinđi Aramaki, tvorac animiranih filmova “Appleseed” i “Appleseed Ex Machina”.



Još nisu saopšteni nikakvi dodatni detalji u vezi a rimejkom, niti datum premijere, ali je sasvim sigurno da će ljubitelji popularne japanske franšize s nestrpljenjem čekati novi film.