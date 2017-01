Jubilarni "Kustendorf" danas otvara Lav Dijaz

MOKRA GORA - Jubilarni 10. Međunarodni filmski i muzički festival "Kustendorf" u Drvengradu na Mokroj Gori otvoriće danas prošlogodišnji pobjednik Venecijanskog festivala filipinski režiser Lav Dijaz, a gošća festivala je belgijska glumica Viržini Efira.

Osnivač "Kustendorfa" proslavljeni srpski filmski režiser Emir Kusturica ranije je najavio da će Festival biti otvoren filmom od 40 minuta koji će podsjetiti na sve važne goste "Kustendrofa" u prethodnih devet godina, a tom prilikom će Dijazu biti uručena Nagrada za buduće filmove.

U takmičarskom programu biće prikazana 22 filma, od 500 pristiglih filmova domaćih i inostranih mladih režisera iz Bugarske, Danske, Izreala, Irana, Libana, Mađarske, Moldavije, Nepala, Portugalije, Rusije, Singapura, Republike Srpske, Srbije, Ukrajine, Hong Konga, Crne Gore, Čilea, Švajcarske i sa Filipina.

Međunarodni žiri čine književnik i scenarista Glin Jan, koja je predsjednik žirija, stručnjak za ekonomiju filma Kristijan Valsamidis i režiser Nikola Ležaić, a o nagradi "Vilko Filač" za najbolju fotografiju odlučivaće direktori fotografije Ištvan Borbaš i Mišel Amatje.

U okviru programa "Savremene tendencije" biće prikazani neki od najboljih filmova prošlogodišnje producije koje će predstaviti njihovi augori - gosti festivala na radionicama nakon projekcija, među kojima i "Žena koja je otišla" Lava Dijaza i "Cvijeće zla" finskog režisera Anti Jokinena, dobitnika nagrade za Najbolju režiju na Šangajskom filmskom festivalu.

Biće prikazani i filmovi "U krevetu sa Viktorijom" rediteljke Žistin Trije koji će na Kustendorfu predstaviti glumica Viržin Efira, "De Lan" kineskog reditelja Đie Liua, pobjednika Šangajskog filmskog festivala, "Duša na struni" koji je režirao DŽang Jang, kao i najnoviji film Emira Kusturice "Na mliječnom putu".

U okviru nove programske cjeline pod nazivom "Novi autori" posjetiocima će se predstaviti dugometražna ostvarenja mladih autora, koja su osvajala priznanja i bila u nominacijama međunarodnih filmskih festivala, a ranijih godina su sa kratkometražnim ostvarenjima učestvovali u takmičarskom programu "Kustendorfa".

Ovogodišnja "Retrospektiva velikana" biće posvećena scenaristi Gordanu Mihiću, čiji je opus obilježio domaću kinematografiju, a osim filmova "Kad budem mrtav i beo", "Buđenje pacova" i "Vrane", biće prikazani fomovi Lava Dijaza, specijalnog gosta "Kustendorfa".

Svake večeri će nakon projekcija i radionica biti organizovani koncerti muzičkih grupa, a nastupiće Emir Kusturica i "No smoking orkestar", Adam Sting i Novosadski Big Bend orkestar, bluz-džez gitarista Ana Popović, srpski rok bend "Vand Gog" i argentinsko-kolumbijski "ska pank" sastav "Če Sudaka".

Organizator Festivala, koji će trajati do 19. januara, je produkcijska kuća "Rasta internešnel", a pokrovitelji su Ministarstvo kulture i informisanja Srbije, Mećavnik grad i "No smoking orkestra" /The No Smoking Orchestra/.