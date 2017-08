Kako je nastala replika "I tata bi, sine"?

"Ko to tamo peva" jedan je od najpopularnijih filmova jugoslovenske kinematografije. Iako je snimljen 1980. Replike iz ovog ostvarenja Slobodana Šijana žive i dan-danas.

Jedna od najpoznatijih je i "I tata bi, sine", koju izgovara Pavle Vujisić.

Božidar Bota Nikolić, direktor fotografije pomenutog filma, nedavno je otkrio kako je ljubavna scena, koju su odigrali Neda Arnerić i Slavko Štimac, a u kojoj se replika izgovara, ubačena naknadno.

"Snimao sam sa Zoranom Čalićem film 'Kakav deda, takav unuk', koji je imao pola miliona gledalaca. Predložio sam Kovačeviću i Šijanu da odemo da gledamo šta je to što narod voli. Odbili su moj predlog. Otišao sam u bioskop i konstatovao da je ljubav ono što privlači publiku. Dušku sam rekao da u scenario za film 'Ko to tamo peva' mora da ubaci ljubavnu scenu. On je napravio lik Nede Arnerić i Slavka Štimca. Duško je to tek posle napisao i ono čuveno: 'I tata bi, sine'. Pre toga nije bilo ljubavi u našem filmu", rekao je Nikolić.

"Živela sam pored osnovne škole i to je bilo naporno. Klinci su za mnom vikali 'I tata bi, sine'. To me je nerviralo, ali sad mi je kompliment", izjavila je Neda Arnerić.

I njen partner iz filma Slavko Štimac ima slična iskustva.

"Bilo je uvek toga i dan-danas je tako! To je svima simpatično jer nije zlobno. Ljudi pamte te neke duhovite, a zovu ih kultnim replikama iz filmova. Ali to je prihvatljivo", rekao je glumac u intervjuu za "T-portal".

(B92)