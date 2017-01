Kevin Kostner želi snimiti film od deset sati

Glumac se zaželio režije pa bismo ga u skorašnjem vremenu mogli opet ugledati u ulozi režisera. Ali niko nije očekivao da Kostner namjerava da snimi western ep od deset sati

Kevina Kostnera nismo vidjeli za režiserskom stolicom još od 2003. godine kada je snimio 'Divlja prostranstva'. Film je bio uspješan i kod kritičara, a i kod publike, jer je bez ikakvog problema povratio uloženo i donio vrlo pristojnu zaradu investitorima.

Nakon što je upitan namjerava li snimiti još koji western u svojoj budućnosti, Kostner je dao odgovor koji lagano zaprepašćuje. Ne samo to, već nam nije jasno za koga je takav film osim za prave ljubitelje Kostnera i za ljude koji vole sjediti jako, jako, jako mirno.

- Imam namjeru snimiti još filmova. Radio sam na jednom projektu, u pitanju je film dugačak oko deset sati. Što na to kažete - konstatovao je Kostner. Ali nakon toga je glumac pojasnio o čemu se u stvari radi.

- Možda snimim tri filma u stvari, i dodam još i četvrti tako da bude saga. Mogao bih to napraviti za televiziju ili bih mogao snimati jedan film svakih šest mjeseci, tako da su filmovi povezani poput nekih francuskih serijala filmova. Mislim da je takve filmove zabavno gledati - izjavio je Kostner. Kako smo već rekli prije, Kostner je zadnji put režirao prije gotovo 14 godina. Budimo iskreni, vratiti se nakon toliko vremena i odmah krenuti s projektom koji zahtjeva nevjerovatnu predanost je ipak nešto što bi možda trebala preuzeti osoba koja nešto češće režira. No znajući Kostnera, neće ga se jednostavno odgovoriti od njegovog plana. Ipak, to je glumac koji nam je na velika platna donio i bizarno ostvarenje kao što je 'Vodeni svijet' (film koji je na jedvite jade uspio povratiti svoj uloženi novac) kao i još bizarnije djelo, 'Poštar' (koji nije vratio niti 20% od uloženog).