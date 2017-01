Kim i Kendal u filmu "Ocean's 8"

Ove godine u bioskope stiža komedija "Ocean's 8", potekla od filma "Ocean's 11" u kojoj glume Sandra Bulok, Kejt Blanšet, Ana Hetevej, Rijana Elena Bonam Karter, Mindi Kaling, a u pregovorima je i Sara Polson.

Sada svjetski mediji pišu da će se u filmu pojaviti i Kim Kardšian i Kendal Džener.

Polusestre neće biti dio glumačke postavke već će imati "cameo" ulogu.

Kim i Kendal glumiće zvanice na velikoj gala večeri u "Metropolitan Museum of Art" kada će se desiti velika pljačka nakita. Sestre su snimljene na setu odjevene u raskošne haljine.

Ova vijest dolazi tri i po mjeseca nakon što je Kim opljačkana u Parizu gdje su je provalnici držali na nišanu, a nedavno je procurio i njena izjava iz policije.

Ovo neće biti prvo Kimino pojavljivanje u nekom filmu jer je ranije imala uloge u "Disaster Movie", "Deep in the Valley" i "Temptation: Confessions of a Marriage Counselor".

