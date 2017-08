Klint Istvud snima novi film

Holivudska legenda i dalje radi punom parom. Klint Isvud trenutno režira novi film u Parizu. Iako je već 'u godinama', to ga nije spriječilo da cijeli dan provede na setu.

Istvud je posmatrao ekipu kada je snimala te često davao upute. Ni u jednom trenutku nije spustio pogled s glumaca jer je pazio da sve bude savršeno.

Priprema film po istinitom događaju. Radnja je smještena u vozu u kojem trojica Amerikanaca spriječe teroristički napad. To se dogodilo u avgustu 2015. godine na ruti Amsterdam-Pariz.

Film će se zvati 'The 15:17 to Paris: The True Story of a Terrorist, a Train, and Three American Heroes', a biti će specifičan po tome da će američki heroji igrati sami sebe.

(24sata.hr)