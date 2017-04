"Koliba" stiže na veliko platno

Filmski studio Lionsgate predstavlja novi film "Koliba" (The Shack), reditelja Stjuarta Hejzeldina, sa Semom Vortingtonom, Oktavijom Spenser i Timom Mekgrouvom u glavnim ulogama.

Baziran na bestseleru Vilijama P. Janga, koji je kod nas objavila izdavačka kuća Laguna, film prati Meka Filipsa (Vortington) koji tuguje nakon otmice najmlađe kćerke.

Dokaz da je brutalno ubijena pronađen je u napuštenoj kolibi u divljini Oregona. Četiri godine kasnije, ožalošćeni Mek prima neverovatnu poruku, u kojoj ga neko poziva da poseti onu istu kolibu. Uprkos svojim sumnjama, Mek jedno zimsko prepodne odlazi tamo i doživljava najmračniju moru. Ono što će pronaći u kolibi, zauvijek će promijeniti njegov život.

U svijetu u kome religija postaje sve nevažnija, film (i knjiga) "Koliba" se bori sa večnim pitanjem - gdje se nalazi Bog u svijetu ispunjenom neizrecivom boli. Koliba je savremena parabola koja na moćan način otkriva Božju beskonačnu ljubav. To je priča koja povezuje one koji tragaju za vjerom i one koji su možda u jednom trenutku izgubili svoju vjeru. A onima koji se bore sa svojom boli, koji su preživjeli veliki gubitak, "Koliba" daje nadu.

Ono što je Mek doživeo zaprepastiće vas i promeniti, možda, tačno koliko je promenilo i njega. Film "Koliba", od producenata filmova "Pijev život" i "Priča o prvaku", u naše bioskope stiže 6. aprila.