"Kustendorf" među 25 najopuštenijih festivala na svijetu

BEOGRAD - Filmski i muzički festival "Kustendorf" ponovo je uvršten u godišnju listi 25 najopuštenijih filmskih festivala na svijetu /The Coolest Film Festival in the World/ u 2017. godini, američkog najčitanijeg filmskog časopisa "Muvimejker" (Moviemaker).

Listu je sastavio osmočlani žiri koji čine filmski stvaraoci, urednici programa filmskih festivala i filmski publicisti.

Na ovogodišnjoj listi nalaze se festivali u rasponu od dobro poznatih smotri koje okupljaju hiljade filmskih umjetnika do festivala za koje nisu čuli ni najposvećeniji filmski entuzijasti i stvaraoci.

Festival u Drvengradu upisan je u katalog toponima u rasponu od "Džeroma" u Arizoni do južnokorejskog "Džondžua" i od "Arktičkog kruga" do karipske obale Kolumbije.

U obrazloženju, na sajtu "Muvimejkera" se navodi da na "Kustendorfu" vrijeme staje, a posjetioci su uronjeni u svijet čudesnih filmova, neprekidnih žurki i priča majstora filmske umjetnosti.

Napominje se da je na čelu skupa Emir Kusturica, srpski filmski autor i dobitnik dvije "Zlatne palme", koji privlači lučonoše filmske umjetnosti, poput Džonija Depa, Alfonsa Kuarona i Andreja Končalovskog na razgovore i retrospektive.

"Sva pažnja je usmjerena na prepoznavanje novih talenata iz čitavog svijeta, pa je festival savršeno mjesto za dolazeću generaciju mladih filmskih autora", navodi se u tekstu.

Ovo je drugi put da se "Kustendorf" nalazi među najboljim festivalima koje biraju renomirani filmski radnici - scenaristi, reditelji, producenti, kritičari.

U obrazloženju "Muvimejkera" navodi se da festivali na njihovoj listi imaju jednu zajedničku tačku - "nešto izuzetno zbog čega posjetioci ne žele da odu".

Filmski i muzički festival "Kustendorf" održava se svake godine u januaru na Mećavniku, a ove godine obilježio je 10. rođendan.

Osim "Kustendorfa", na Mećavniku se održavaju još dva festivala, ljetnji festival klasične ruske muzike "Boljšoj", koji se u julu održao po peti put, a od prošle godine uspješno je startovao i Jesenji pozorišni festival.

Svi festivali imaju za cilj prožimanje energije i iskustva proslavljenih i mladih umjetnika.