Kusturica u pregovorima za novi film u Kini

Proslavljeni srpski reditelj Emir Kusturica izjavio je da u Kini pregovara o snimanju novog filma, ali nije mogao da otkrije ništa više od toga, rekavši da će sve biti poznato 18. juna.

Kusturica je prije nekoliko dana nagrađen "Zlanim vitezom" na Filmskom festivalu u Sevastopolju, a na pitanje novinara da li će ići na Krim da primi nagradu, rekao je da neće moći, jer će u tom periodu biti u Kini, gdje ima pregovore o početku snimanja novog filma u toj zemlji.

"Ne mogu da vam kažem više od ovoga. To će biti objavljeno 18. juna. Na festivalu u Šangaju će biti objavljen jedan novi korak vezan za moj život", rekao je Kusturica novinarima u Moskvi gdje je u okviru manifestacije Dani Beograda prikazan njegov film "Na mliječnom putu".

Na pitanje šta za njega znače nagrade, Kusturica kaže da su one postale neizostavni dio njegovih filmova, nekad manje, a nekad više.

"Trenutno se ne bavim tim nagradama, iako mislim da ne mogu nikome da zabranim da mi ih daje, a to zbog toga što je moja stvaralačka sujeta toliko iscrpljena, do kraja, i što su te nagrade više potrebne tim filmovima nego meni, odnosno one su dobre, jer pospješuju rad filma", rekao je Kusturica.