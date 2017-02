"La la Land" bez nagrade, Oskar dobio film "Mjesečina"

HOLIVUD - Drama o gej crnim muškarcima nadjačala je favorita “La La Land” i osvojila glavnu nagradu Američke akademije za nauku i film koja je po 89. put dodijeljena u Dolbi teatru u Holivudu.

U jednom od najneprijatnijih trenutaka u istoriji Oskara, Fej Danavej i Voren Biti su proglasili pogrešnog dobitnika. Njima je neko predao pogrešnu kovertu u kojoj je bila kartica sa napisom “La La Land”, preostala od proglašenja dobitnice nagrade za najbolju žensku ulogu.

Greška je ispravljena tek pošto je veći deo ekipe filma “La La Land” preuzeo svoje nagrade.

“Nisam imao namjeru da se šalim”, objasnio je Biti i rekao da je “sve zbog toga što je predugo gledao u Fej”.

“Mjesečina”, koju je režirao Beri Dženkins, je adaptacija neobjavljenog dramskog teksta Tarela Alvina Mekrejnija koju je kritika već hvalila zbog originalnog predstavljanja crnih gej tinejdžera u Majamiju.

Premijerno je prikazana na Telluride festivalu prošle godine i osvojila niz nagrada, uključujuči i Zlatni globus za najbolju dramu.

Ovogodišnju ceremoniju dodjele Oskara otvorio je Džastin Timberlejk izvođenjem pjesme “Can’t Stop the Feeling" iz filma "Trolovi".

Voditelj ovogodišnje dodjele, komičar Džimi Kimel, u uvodnoj riječi se našalio da prenos prati 225 zemalja “koje sada mrze Ameriku”, a onda “bocnuo” Mela Gibsona rekavši da “to nije čovjek koji sad treba da nas ujedini”.

Njegov višegodišnji “sukob” sa Metom Dejmonom očekivano je isplivao i nazvao je Dejmonov posljednji film “Veliki zid”, “Filmom o kineskom konjskom repu koji je izgubio 80 miliona dolara”.

Podsjetio je publiku na prošlogodišnje zamjerke javnog mnjenja da se Oskari dodjeljuju po pravilu bijelim glumcima i rediteljima, ali je iskoristio priliku da iskritikuje predsjednika SAD Donalda Trampa.

“Želim da se zahvalim predsjedniku Trampu. Sjećate se da smo u ovo doba prošle godine mislili da su Oskari rasistički?”, rekao je glumac.

Nagrada za najbolji strani film pripala je ostvarenju “The Salesman” iz Irana, čiji reditelj Ašgar Farhadi zbog novih ograničenja putovanja nije mogao da prisustvuje dodeli nagrada.

On se pre početka dodjele uključio u program putem video linka i poručio da se danas više nego ikad “moramo suprotstaviti fašizmu”.

Pročitajte ko je sve dobio Oskara:

Najbolji glumac: Kejsi Aflek, Manchester by the Sea

Ostali nominovani:

Endrju Garfild, Hacksaw Ridge

Rajan Gosling, La La Land

Vigo Mortensen, Captain Fantastic

Denzel Vošington, Fences



Najbolja glumica: Ema Stoun, La La Land

Ostale nominovane:

Izabel Iper, Elle

Rut Nega, Loving

Natali Portman, Jackie

Meril Strip, Florence Foster Jenkins

Najbolji reditelj: Damijen Čazel, La La Land

Ostali nominovani:

Denis Vilanueve, Arrival

Mel Gibson, Hacksaw Ridge

Kenet Lonergan, Manchester by the Sea

Beri Dženkins, Moonlight



Najbolji sporedni glumac: Maheršala Ali, “Moonlight”

Ostali nominovani:

Džef Bridžis, Hell or High Water

Lukas Hedžis, Manchester by the Sea

Dev Patel, Lion

Majkl Šenon, Nocturnal Animal

Najbolji originalni scenario: Manchester by the Sea

Ostali nominovani:

Hell or High Water

La La Land

The Lobster

20th Century Women

Najbolji adaptirani scenario: Moonlight

Ostali nominovani:

Arrival

Fences

Hidden Figures

Lion

Najbolja šminka i frizure: “Suicide Squad”

Ostali nominovani:

A Man Called Ove

Star Trek Beyond

Najbolji kostim: Fantastic Beasts and Where to Find Them

Ostali nominovani:

Allied

Florence Foster Jenkins

Jackie

La La Land

Najbolji dokumentarni film: O.J.: Made in America

Ostali nominovani:

Fire at Sea

I Am Not Your Negro

Life, Animated

13th

Najbolja obrada zvuka: Arrival

Ostali nominovani:

Deepwater Horizon

Hacksaw Ridge

La La Land

Sully

Najbolji miks zvuka: Hacksaw Ridge

Ostali nominovani:

Arrival

La La Land

Rogue One: A Star Wars Story

13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi

Najbolja sporedna glumica: Viola Dejvis

Ostali nominovani:

Naomi Heris, Moonlight

Nikol Kidman, Lion

Oktavija Spenser, Hidden Figures

Mišel Vilijams, Manchester by the Sea

Najbolji strani film: The Salesman

Ostali nominovani:

Land of Mine

A Man Called Ove

The Salesman

Tanna

Toni Erdmann



Najbolja originalna muzika: La La Land

Ostali nominovani:

Jackie

Lion

Moonlight

Passengers



Najbolja originalna pjesma: “City of Stars,” La La Land

Ostale nominovane:

“Audition (The Fools Who Dream),” La La Land

“Can’t Stop the Feeling,” Trolls

“The Empty Chair,” Jim: The James Foley Story

“How Far I’ll Go,” Moana

Najbolji fizuelni efekti: The Jungle Book

Ostali nominovani:

Deepwater Horizon

Doctor Strange

Kubo and the Two Strings

Rogue One: A Star Wars Story

Najbolji kratkometražni film: Sing

Ostali nominovani:

Ennemis Entreniers

La Femme et le TGV

Silent Nights

Timecode



Najbolji kratkometražni dokumentarni film: The White Helmets

Ostali nominovani:

Extremis

4.1 Miles

Joe's Violin

Watani: My Homeland

Najbolja montaža: Hacksaw Ridge

Ostali nominovani:

Arrival

Hell or High Water

La La Land

Moonlight

Najbolja scenografija: La LA Land

Ostali nominovani:

Arrival

Fantastic Beasts and Where to Find Them

Hail, Caesar!

Passengers

Najbolji animirani film: Zootopia

Ostali nominovani:

Kubo and the Two Strings

Moana

My Life as a Zucchini

The Red Turtle

Najbolji kratkometražni animirani film: Piper

Ostali nominovani:

Blind Vaysha

Borrowed Time

Pear Cider and Cigarettes

Pearl

