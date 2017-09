Lijam Nison: Nikada neću otići u penziju

Odluka glumca Lijama Nisona da se povuče iz svijeta akcionih filmova trajala je svega dvije nedelje. Glumac je nedavno izjavio da će tumačiti akcione uloge "dok ne ispusti posljednji dah", prenosi Independent.

Zvijezda filma "The Taken" navodno je tokom Međunarodnog filmskog festivala u Torontu izjavio da se više neće pojavljivati u akcionim filmovima jer već ima 65 godina, ali je glumac to porekao ove nedjelje u intervjuu za Varajeti.

"Nije istina, pogledajte me! Pričate o prošlom vremenu. Snimaću akcione filmove dok me ne sahrane. Nikada neću otići u penziju", rekao je.

Nisonova uloga iz 2008. godine pokazala se neočekivano uspješnom, otvorivši mu put ka ulogama akcionih heroja u filmovima "The Grey", "Non-Stop", "Run All Night" i "A Walk Among the Tombstones".

"Ne vjerujem da će biti sniman 'Taken 3'. Nema šanse da će je ponovo oteti!", izjavio je glumac 2013. godine.

"Taken 3" premijerno je prikazan u januaru 2015.

(b92)