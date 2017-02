Ljubav u klaonici pokorila Berlin

BERLIN - Mađarski ljubavni film "O tijelu i duši" rediteljke Ildike Enjedi osvojio je "Zlatnog medvjeda" na 67. berlinskom filmskom festival.

Za pobjednički film, žiri najveće evropske smotre filma konstatovao je da je u najmanju ruku neobičan, a da je okruženje u kojem je smještena radnja čudno. Radi se, naime, o ljubavnoj priči koja prati dvoje likova vezanih za jednu lokalnu klaonicu u Budimpešti: povučenog, razvedenog šefa računovodstva Andrea (Morcsžnyi Géza), te sanitarnu inspektorku Mariju (Alexandra Borbély).

Ona je tek zaposlena u klaonici i njeni prvi dani na poslu teku u povučenosti: ni s kim ne komunicira, boji se ljudskog dodira i ne razumije humor. Dvoje likova na poslu jedva razmjenjuju nekoliko riječi sve dok jednog dana se shvate da svake večeri sanjaju identične snove. Njihovo vrijeme provedeno između hladnokrvne ravnodušnosti i crnog humora će početi da teče u drugačijem smjeru. Inače, rediteljka filma "O tijelu i duši" jedna je od četiri žene koje su se takmičile za glavnu nagradu festivala, a pored mađarske, nagrade su otišle i za finsku i čileansku kinematogrfiju.

Nagradu za najbolju režiju i "Srebrnog medvjeda" dobio je finski reditelj Aki Kaurismaki za svoju komediju o izbjeglicama "Druga strana nade". Žiri je film ocijenio kao poziv na saosjećanje sa migrantima koji traže azil u Evropi. Podsjećamo, na ovu temu govori i prošlogodišnji dobitnik "Zlatnog medvjeda". Za dokumentarac o migrantima na Lampeduzi, italijanski reditelj Đanfranko Rozi bio je pobjednik prethodnog "Berlinala".

Nagradu za najbolji scenario na ovogodišnjoj smotri osvojio je čileanski film "Fantastična žena" reditelja Sebastijana Lelija, koji je i scenarista zajedno sa Gonzalom Mazom.

Međunarodni filmski festival u Berlinu osnovan je 1951, a od 1978. godine redovno se održava svake godine u februaru. Smatra se najposjećenijim filmskim festivalom na svijetu sa 274.000 prodatih ulaznica godišnje.

Priznanje i za "Ježevu kućicu"

Sarajka s kanadskom adresom Eva Cvijanović za kratki animirani film "Ježeva kuća" dobila je posebno priznanje dječjeg žirija u konkurenciji "Generation Kplus" na 67. "Berlinalu". Film je snimljen prema istoimenoj priči Branka Ćopića, koji je nastao u koprodukciji Hrvatske i Kanade, a režiju potpisuje Cvijanovićeva. Inače, Eva Cvijanović se u Kanadi odavno bavi animacijom, a svoj prethodni film "Once Upon a Many Time" prikazala je na Sarajevo film festivalu 2010. godine.