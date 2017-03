Ljubiša Samardžić prvi put u javnosti poslije operacije

Bez obzira na narušeno zdravlje doajen jugoslovenske kinematografije došao je na otvaranje Martovskog festivala

- Prikazivanje mog dokumentarnog filma "Panta rei" zateklo me je kada mi zdravlje nije baš najbolje, ali u svakom slučaju idemo dalje. Ponosan sam što projekcija mog filma otvara tako važnu kulturnu manifestaciju, koja će živeti mnogo duže nego što je to moj slučaj. Drago mi je da se u Domu omladine mnogo toga promenilo i to mi baš prija - rekao je legendarni glumac Ljubiša Samadržić na otvaranju 64. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma - Martovskog festivala večeras u beogradskom Domu omladine.

Publika koja je prisustvovala otvaranju imala je priliku da vidi kratki film "Bunker 93" u režiji Puriše Đorđevića, a zatim je uslijedila projekcija Samardžićevog dokumnetarca "Panta Rei".

Prije projekcija filmova na otvaranju festivala nagrada za životno djelo dodjeljena je neumornom dokumentaristi Miroslavu Bati Spasojeviću.

- Verujem da je ova nagrada pripala meni zbog posvećenosti filmu u kojoj istrajavam 50 godina. Zahvaljuem porodici koja me podržava, a bogami i trpi - kazao je Spasojević.

U takmičarskim selekcijama festivala biće prikazano 80 filmova.

Uz ostvarenja u revijalnim programima Martovskog festivala publika će biti u prilici da vidi preko 100 filmova.

U toku festivala biće organizovan veliki broj radionica na kojima će kinematografski profesionalci iz razmjenjivati iskustva i držati predavanja.

Posebnu poslasticu za posjetioce festivala predstavljaju filmovi " Svaka dobra priča je ljubavna priča" Rajka Grlića i "Trst Jugoslavija" Alesija Bocera.

