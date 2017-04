MCF otkupio 12 filmova sa Kanskog festivala

Srpska distributerska kuća MegaKom film otkupila je 12 filmova koji će biti prikazani u okviru glavnog programa 70. Kanskog festivala koji se održava od 17. do 28. maja, a među njima je ostvarenje koje će otvoriti festival - Ismael's Ghosts proslavljenog reditelja Arnoa Desplešina.

Ismael's Ghosts je francuska drama o režiseru koga život baca u vrtlog iskušenja zbog duhova prošlosti.

Glavne uloge tumače Metju Almarik, Marion Kotijar, Šarlot Gensbur i Luj Garel.

Među filmovima koje je MCF otkupio, u Kanu će biti prikazano i ostvarenje čuvenog reditelja Majkla Hanekea - Happy End, koje govori o migrantskoj krizi.

Haneke je publici poznat kao reditelj koji pokreće društvena pitanja i oslikava osećanja otuđenosti koje pojedinci doživljavaju u modernom društvu.

Između ostalih nagrada, njegovo ostvarenje Bela traka osvojilo je Zlatnu palmu na Kanskom festivalu 2009. godine, kao i nagradu Zlatni globus za najbolji strani film.

Priču o životu legendarnog francuskog reditelja Godara, Mišel Azanavikijus prenosi kroz ostvarenje pod nazivom Le Redoutable, koje će se naći u okviru glavnog programa festivala.

Kao što je uradio u filmu Artist, Azanavikijus i ovog puta pravi omaž klasičnom bioskopu, film koji je u isto vreme neverovatno zabavan i duboko dirljiv.

MCF je otkupio i filmove Hikari (Naomi Kawase), The Killing Of The Sacred Deer (Yorgos Lanthimos), A Gentle Creature (Sergei Loznitsa), Jupiter''s Moon (Kornel Mundruczo), You Were Never Really Here (Lynne Ramsay), Loveleš (Andrey Zvyagintsev), In The Fade (Fatih Akin), Rodin (Jacques Doillon), kao i film How to Talk to Girls at Parties" (John Cameron Mittchell) koji će se prikazati van konkurencije.

Navedni filmovi, koje je otkupio MCF, naći će se na predstojećim filmskim festivalima u Srbiji, kao i na redovnom bioskopskom repertoaru.