Mađarski ljubavni film osvojio Zlatnog medvjeda

Mađarski ljubavni film "O tijelu i duši" rediteljke Ilidike Enjedi osvojio je Zlatnog medvjeda na Berlinskom filmskom festivalu.

Ljubavna priča "On Body and Soul" smještena je u čudnom okruženju, tačnije lokalnoj klanici u Budimpešti u kojoj zaposleni radno vrijeme provode između hladnokrvne ravnodušnosti i crnog humora.

Enjedi je jedna od četiri rediteljke čija su djela konkurisala za prvu nagradu najveće smotre evropskog filma, prenosi AFP.

Finski scenarista i režiser Aki Kaurismaki osvojio je nagradu za najbolju režiju za komediju dramu "The Other Side Of Hope" koja prati sirijskog izbjeglicu dok stiže u Helsinki s namerom da dobije politicki azil.

Nagradu za najbolji scenario osvojio je film Sebastijna Lelioa i Gonzala Maze "Una Mujer Fantastica" (Fantastična žena).

Prošle godine Zlatnog medvjeda je dobio italijanski reditelj Đanfranko Rozi za dokumentarac o migrantima na Lampeduzi.

Međunarodni filmski festival u Berlinu osnovan je 1951. godine, a od 1978. godine redovno se održava svake godine u februaru.

Smatra se najposjećenijim filmskim festivalom na svijetu s 274.000 prodatih ulaznica godišnje.