Deset godina nakon filmske verzije mjuzikla "Mamma Mia", režiseri najavljuju nastavak, a Meril Strip, Amanda Sejfrid, Pirs Brosnan i Kolin Firt pristali su da repriziraju svoje uloge.

"Mamma Mia: Here We Go Again" režiraće britanski filmadžija Ol Parker, koji potpisuje i scenario, a članovi grupe ABBA Beni Anderson i Bjorn Ulvaeus biće izvršni producenti.