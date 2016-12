Moonlight najvažniji film godine (VIDEO)

Ovaj dramatičan film pokupio je ovacije, pohvale i mnogobrojne nagrade na filmskim festivalima upravo svojom iskrenošću, brutalnošću i ljepotom, zbog čega je nezvanično dobio titulu najvažnijeg filma ove godine.

Opisati film Moonlight, drugo ostvarenje reditelja Barryja Jenkinsa, kao film o odrastanju siromašnog, tamnoputog gej muškarca bilo bi sasvim korektno. Takođe ne bi bila greška nazvati ga filmom o zavisnosti droge i školskom nasilju.

Ali ove klasifikacije su ipak nedovoljne.

Dok drame najčešće u fokus stavljaju pitanje identiteta, rijetko koji film istražuje ovoliki stepen elokvencije i dirljivu ljepotu.

Baziran na predstavi Tarella Alvin McCraneya “In Moonlight Black Boys Look Blue”, Moonlight predstavlja društveni dokument koji se bavi univerzalnim temama o identitetu, seksualnosti, porodici, i prije svega muškosti. To je film u kome se duboke, kompleksne teme ogledaju kroz karakter.

Drama “Moonlight” otkriva nam kako izgleda život na ulicama Majamija tokom Reganove ere. Glavnog lika, tamnoputog geja, koga upoznajemo kao dječaka po imenu Little, pratimo kroz turobno djetnjstvo i adolescenciju, pa do odraslog doba. Svaku životnu fazu prati novo ime, koje je usklađeno sa stalnom promjenom identiteta - Little, Chiron, Black.

Na samom početku filma, Little se nalazi sam na ulicama Majamija, bježi i krije se od djece koja su namjerila da ga prebiju. Njega ubrzo pronalazi Juan (Mahershala Ali) lokalni diler droge koji zajedno sa svojom partnerkom Teresom (Janelle Monáe) odlučuje da mu pomogne.

Little u njima vidi porodicu, i neku vrstu spasa. S obzirom da je njegov otac otišao od kuće, a majka Paula (Naomie Haris) je jedan od najvećih Juanovih klijenata, Huan postaje dječaku očinska figura, što čini ovaj odnos predvidljivim.

Ostatak priče ipak ostavljamo da otkrijete u samom filmu. Dok ostvarenje ne stigne u bioskope, pogledajte trejler:

(NN/elle.rs)