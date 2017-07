Muzički filmovi pred publikom SFF-a

U sklopu Sarajevo film festivala, koji će biti održan od 11. do 18. avgusta, brojnu publiku privući će program "Summer Screen", u okviru kojeg će biti prikazano šest muzičkih filmova.

U pitanju su ostvarenja "Liberation Day", "Chavela", "Patti Cake$", "Tokyo Idols", "On the Road" i "Ako noću razmišljam o Njemačkoj/Denk ich an Deutschland in der Nacht".

"Liberation Day" - "Laibach"

Kultna grupa bivše Jugoslavije "Laibach" postala je prva strana grupa u istoriji kojoj je dozvoljen nastup u izolovanoj Sjevernoj Koreji. Suočeni sa strogom ideologijom i kulturnim razlikama, članovi benda su se morali potruditi da provuku svoje pjesme kroz iglene uši cenzure prije nego što im je bilo dozvoljeno da ih izvedu za publiku koja nikad prije nije čula alternativni rock'n'roll. Na osnovu ovog nastupa snimljeno je ostvarenje "Liberation Day", koje će publika u Sarajevu imati priliku da pogleda 16. avgusta.

"Chavela"

Pjevačica Čavela Vargas stekla je slavu u Meksiku, a zatim postala poznata i širom svijeta, prvenstveno zahvaljujući vlastitoj interpretaciji tradicionalnih meksičkih pjesama. Ove pjesme govore o neostvarenoj ljubavi, umoru od života, te o usamljenosti. Čavela ih je izvodila svojim specifičnim, istovremeno grubim i ranjivim glasom. Služeći se njenim neobjavljenim materijalima, kao i intervjuima s njom i njenim savremenicima, ovaj film ocrtava topao portret harizmatične i jedinstvene umjetnice koja je tokom cijelog života otvoreno pokazivala vlastitu homoseksualnost. Film će biti emitovan 12. avgusta.

"Patti Cake$"

Patricia Dombrovski slaže rime konobarišući u zloglasnom, memljivom baru u Nju Džerziju. Nastoji zaraditi dovoljno novca za lijekove svoje bake. Ravnodušna na izrugivanje lokalnih vucibatina, Pati se neočekivano povezuje sa povučenim death metal muzičarem, koji bi joj možda i mogao pomoći da postane slavna hip-hoperka. Film će biti emitovan 13. avgusta.

"Tokyo Idols"

"Idoli" su za kratko vrijeme postali fenomen u Japanu, gdje se društveni život vrti oko ženskih bendova i pop muzike. Film "Tokijski idoli" pruža odličan uvid u ovaj kulturni fenomen koji je rezultat društvene opsesije seksepilom mladih žena. Centralna ličnost u filmu je Rio, istinska pripadnica klase "tokijskih idola". Film će biti emitovan 14. avgusta.

"On the Road"

Bend "Wolf Alice" kreće na turneju po Velikoj Britaniji i Irskoj kako bi promovisali svoj zavodljivi, mračno euforični debitantski album "My Love is Cool". Tokom turneje suočavaju se sa neočekivanom slavom. Reditelj Majkl Vinterbotom putuje s bendom i iz perspektive novog člana ekipe svjedoči životu muzičara na turneji. Tokom turneje se, uz par neočekivanih iznenađenja, postepeno razotkrivaju i odnosi među članovima benda. Film će biti emitovan 15. avgusta.

"Ako noću razmišljam o Njemačkoj"

Zahvaljujući aktivnoj muzičkoj karijeri započetoj još devedesetih godina prošlog vijeka, protagonisti filma Rikardo Vilalobos, Sonja Munir, Ata, Muv D i Roman Flugel imaju širok raspon iskustava na osnovu kojih pričaju o sebi, supkulturi i načinu na koji se ona razvijala. Ovo ostvarenje će biti emitovano 17. avgusta.