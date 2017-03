"Na mliječnom putu" i kao serija

BANJALUKA - Proslavljeni srpski režiser Emir Kusturica nakon projekcije filma "Na mliječnom putu" u bioskopu "Palas" u utorak uveče poklonio se i obratio banjalučkoj publici, koja je došla da u svom gradu premijerno pogleda ovo nesvakidašnje ostvarenje.

Energija koju je prilikom projekcije filma osjetila publika u Veneciji, Lisabonu, Londonu, Moskvi, Mećavniku i Beogradu prenijela se i na grad na Vrbasu, pa je popularni profesor morao da čeka kraj višeminutnih aplauza tokom svog kratkog obraćanja.

"Ja moram da priznam da sam putovao i vidio više od onoga što čovjek može da zamisli, ali da nisam pretpostavio da na Balkanu može da bude jedan ovakav dobar bioskop", kazao je Kusturica, pojašnjavajući koliko se filmska ekipa na čijem je čelu mučila da svaki šum i svaki pokret ruke dobije svoju refleksiju i da izađe, kako je rekao, napolje.

Projekciju koja je prenijela željeni kvalitet režiser je opisao pomoću mudrosti za koju je saznao od jedne Ciganke prije bezmalo tri decenije, a koju je kasnije iskoristio u svom filmu "Dom za vešanje."

"Ta mudrost i dalje ne iščezava iz mog sjećanja. Ciganka me pitala: 'Znaš li ti, profesore, koja je razlika između čovjeka i pčele?' Ja, naravno, nisam znao. Ona mi je rekla: 'Razlika je u tome što iza čovjeka ostaje go*no, a iza pčele med.' Ono što je najbitnije u umjetnosti jeste upravo ta mogućnost koja nam je pružena da prevaziđemo taj niski nivo i niski intenzitet i da se prebacimo u višu sferu, a koliko vidim to uzbuđenje je stiglo i do vas, zato vas pozdravljam i zahvalan sam vam što ste aplaudirali večeras", završio je obraćanje Kusturica očigledno zadovoljan projekcijom filma, koji je sinoć trebalo da bude prikazan i u Bileći, a projekcija je za večeras najavljena u Trebinju, dok će sutra priliku da vidi film imati i publika u Foči.

Kako se, po riječima Kusturice, virus dobre projekcije prenosi gradovima Republike Srpske, na čijoj je teritoriji i snimano ovo ostvarenje, proslavljenog reditelja pitali smo da li njegov film možemo svrstati u kinematografiju Republike Srpske. S obzirom na to da je film "Na mliječnom putu", kojeg je proizvela istoimena produkcijska kuća u koprodukciji s još dvije produkcijske kuće sa sjedištima u Beogradu, Londonu i Meksiko Sitiju, reditelj je dao diplomatski odgovor.

"Zvanično i pravno, kako kažu i kako vele, i ne može se takvim smatrati, ali faktički može. Postoji u tom pravu de fakto i de jure. Ovo je de fakto film Republike Srpske i ja mislim da je to veoma značajno. On je tu snimljen, naši potencijali su iskorišteni, objedinili smo sve te resurse koji su postojali i ovo je, slobodno možemo reći, film Republike Srpske", kazao je Kusturica, naglašavajući da postoji velika šansa da sa Radio-televizijom Republike Srpske (RTRS) napravi sporazum koji bi podrazumijevao da se film produži na seriju od šest epizoda po 50 minuta.

Pored ovog mogućeg, gostujući u Banjaluci, Kusturica je postigao još jedan dogovor. S Aleksandrom Pejakovićem, pozorišnim rediteljem i idejnim tvorcem "Kestenburga", pozorišnog festivala Banjalučkog studentskog pozorišta, on je dogovorio gostovanje "The No Smoking Orchestra" u Banjaluci.

Kao podrška Banjalučkom studentskom pozorištu i mladim umjetnicima u revijalnom dijelu "Kestenburga", koji će biti održan od 27. jula do 7. avgusta tekuće godine, trebalo bi da zasvira i bend Emira Kusturice.

Inače, muziku za film "Na mliječnom putu" radio je Stribor Kusturica, sin proslavljenog reditelja, a pored toga što se stariji Kusturica ovaj put uspio potpisti kao reditelj, scenarista, glumac i producent, film je posebno upečatljiv po sjajnim ulogama Monike Beluči i Slobode Mićalović. Banjalučka publika za ovu bajkovitu priču s prepoznatljivom muzikom i scenografijom, koju između ostalog prate živpisna flora i fauna, kakve su viđene i u prethodnim Kusturičinim ostvarenjima, imala je uglavnom riječi hvale.

"Monika i Sloboda su izvrsne. Razumijem Kusturicu koji je odlučio da igra muškarca za kojeg će se boriti ove žene. Da sam i sam pravio film postupio bih tako", kazao je kroz šalu jedan gledalac nakon premijere, a s nama je svoje utiske podijelila i njegova pratilja.

"Film nije dobar zbog žena, nego zbog toga što na metaforičan način s puno detalja, bar za one koji to uspiju razumjeti, prenosi snažnu priču o ljubavi u doba rata. Ovo je zapravo sjajna saga o progoniteljima koji proizvode ljubav", kazala nam je Banjalučanka koja je prisustvovala projekciji, aludirajući na specijalce u crnim uniformama, koji kroz drugi dio filma, po naredbi njihovog generala, predstavljajući snage neke strane okupacione sile, žele da uhvate glavu akterku filma Nevjestu (Moniku Beluči), a nju pokušava da odbrani Kosta (Emir Kusturica), jer se između njih dvoje dogodila ljubav.