Najslavniji bioskop na svijetu slavi 90. rođendan

Losanđeleski bioskop Chinese Theatre, za koji Hina navodi da ga mnogi smatraju centrom filmskog svijeta i koji godišnje ima posjetilaca koliko i Sikstinska kapela u Vatikanu, danas slavi 90. rođendan.

Navodi se da stanovnici Los Anđelesa tvrde da je doći u svjetsku prestonicu filma, a ne posjetiti taj slavni bioskop i njegovu zbirku otisaka dlanova i stopala holivudskih ikona, nešto poput odlaska u Kinu i zaobilaženja Kineskog zida.

Hina navodi da je bioskop nadživio 16 američkih predsjednika i tri velika kalifornijska zemljotresa. Reditelj Ridli Skot postao je 304. zvijezda koja je ostavila svoj otisak u svježem cementu ispred ovog bioskopa, postavši tako "besmrtnik" poput Džona Vejna, Sofije Loren ili Džeka Nikolsona.

Inače, sve je počelo kada je impresario Sid Graumen za dva miliona dolara kupio kuću Frensisa Bušmena kako bi u njoj otvorio bioskop. Tradicija ostavljanja otisaka počela je slučajno, kada je zvijezda nijemog filma Norma Telmedž šeprtljavo stala u svježi cement na gradilištu. Norma je počela da se izvinjava, ali je Graumen je tome video marketinšku priliku za promociju otvaranja bioskopske dvorane. Od tada je ostavljanje otisaka ispred "Čajniz tiatra" holivudskim zvijezdama postao svojevrsni vrhunac karijere glumaca i režisera.

Širli Templ je imala samo šest godina kada je 1935. ostavila svoje otiske. Pojavila se bosa jer joj je činilo da tako niko neće da primjeti da joj je upravo ispao mliječni zub. Merilin Monro je željela da stavi dijamant umjesto tačke na slovo `i` u svom imenu, ali su je ubijedili da će dragulj brzo biti ukraden. Umjesto dijamanta u cement je zato utisnula svoju minđušu, ali time nije spriječila krađu. Komičar Mel Brooks je prije svečanosti na svoju ruku dodao lažni šesti prst.

Neka velika imena ipak nedostaju - Odri Hepbern jedna je od rijetkih zvezda koja je odbila da ostavi otiske, a Džejms Din je trebalo da ih ostavi, ali je neposredno prije toga poginuo u automobilskoj nesreći.

Stariji od Oskara i konkurentskog Šetališta slavnih, Chinese Theatre je bio treći bioskop koji je otvoren u Los Anđelesu, ali je daleko najpoznatiji.

"Graumen je želio da nadmaši ta dva bioskopa i one koja je video u Evropi i razmatrao je razne arhitektonske stilove. Na kraju mu se najviše dopao kineski`, kaže lokalni istoričar Livaj Tinker.

Među fontanama u obliku lotosa, stubovima ukrašenim gvozdenim maskama, izrezbarenim zmajevima, nalazi se i nekoliko neprocjenjivih predmeta poput nebeskih pasa iz dinastije Ming iz 15. vijeka.

Bioskop je otvoren projekcijom filma `Kralj kraljeva` Sesila B. DeMila. Publika je ispunila dvoranu od 2.200 mjesta, a ulaznica je tada koštala 11 dolara. Desetine hiljada drugih koji nisu došli do ulaznica nagurali su se uz holivudski bulevar kako bi nakratko vidjeli svoje omiljene zvijezde.

Chinese Theatre godišnje posjeti pet do šest miliona ljudi, kao i Sikstinsku kapelu u Vatikanu. To je jedini bioskop sa jednim ekranom koji sve vrijeme radi devet decenija. Godišnje se u dvorani prikaže od 35 do 50 premijera, više nego igde drugdje u svjetu.