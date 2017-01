Nepoznate činjenice o Kjubrikovom "Isijavanju" (VIDEO)

"Isijavanje" je kultno ostvarenje režisera Stenlija Kjubrika iz 1980. godine, bazirano na istoimenom romanu neprikosnovenog majstora horor žanra - Stivena Kinga.

Film govori o piscu Džeku Torensu (Džek Nikolson), koji je sa suprugom Vendi (Šeli Duval) i sinom Denijem (Deni Lojd), proveo neko vrijeme u napuštenom hotelu u planinama Kolorada.

Poslije više od tri i po decenije od njegove premijere, otkrivamo vam neke činjenice koje možda niste znali o njemu.

1. Budući da je Deni Lojd u vrijeme snimanja filma bio sedmogodišnjak, Kjubrik je bio zaštitnički nastrojen prema njemu. Mališan nije znao da je ''Isijavanje'' horor - mislio je da se radi o drami. Inače, nije ga pogledao sve do svoje sedamnaeste godine.

2. Filmsko udruženje Amerike (MPAA) u ono vrijeme nije odobravalo trejlere u kojima se prikazuje krv. Zato je Kjubrik, kako ne bi morao da odustane od reklame u kojoj krv izbija iz lifta, ''ubijedio'' komisiju da se radi o vodi punoj rđe.

3. Čuvena rečenica iz filma ''Evo ga Džoni'' preuzeta je iz slavnog uvoda za šou Džonija Karsona, a Nikolson ju je dodao na vlastitu inicijativu.

4. King nije bio zadovoljan ''Isijavanjem''. U intervjuu koji je dao za magazin ''Plejboj'' 1983. godine, izjavio je da se oduvijek divio Kjubriku i da je stoga imao velika očekivanja u vezi s tim projektom. Međutim, bio je ''veoma razočaran krajnjim rezultatom'', pa je 1997. godine snimio istoimenu mini-seriju.

5. Pored toga, on je ideju za svoje remek-dijelo dobio 1974. godine, kada je sa suprugom Tabitom proveo jednu noć u izolovanom hotelu ''Stenli''. Tada je imao zastrašujuće snove, na osnovu kojih je tri godine kasnije napisao knjigu koja mu je donijela svjetsku slavu.

6. Kjubrik je svojevremeno razmišljao o tome da ulogu Džeka Torensa dodijeli Robertu de Niru i Robinu Vilijamsu. Nakon što je odgledao ''Taksistu'' i ''Morka i Mindi'', odustao je od te ideje.

7. Jedan od njegovih omiljenih filmova bio je ''Glava za brisanje'' u režiji Dejvida Linča. Naveo ga je kao inspiraciju za svoje horor ostvarenje.

8. Sudeći po magazinu ''Varajeti'', film je snimljen za oko 200 dana. Pomoćnik urednika Gordon Stejnfort je, sa druge strane, rekao da je snimanje trajalo skoro godinu dana. Bilo kako bilo, zbog ''Isijavanja'' su odložena ostvarenja ''Crveni'' Vorena Bitija i ''Otimači izgubljenog kovčega'' Stivena Spilberga, jer su čekala na svoj red u studiju ''Elstree''.

9. Prema Ginisovoj knjizi rekorda, ''Isijavanje'' je prvak među filmovima u kojima se najviše puta ponavljala jedna scena (uključujući dijalog). Riječ je o trenutku u kom Šeli Duval zamahuje bejzbol palicom na Džeka Nikolsona, a on je ponovljen čak 127 puta.

10. Film je naročito inspirisao muzičare. Tako mu je, primjera radi, popularni hevi-metal bend ''Slipknot'' odao počast spotom za numeru ''Spit It Out'', dok je njegova radnja bila osnova za ''The Kill'', benda ''Thirty Seconds to Mars''.

