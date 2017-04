Novi film Šaje Lebafa u Britaniji zaradio svega 11 dolara

Novi film Šaje Labafa "Man Down" zaradio je "impresivnih" 11,51 dolar, tokom prvog vikenda prikazivanja u Velikoj Britaniji.

Dakle, prodata je samo jedna karta, a to je, sasvim moguće, najgori rezultat u istoriji bioskopskih premijera.

Film je na sajtu Rotten Tomatoes zabilježio rejting od samo 15 odsto.

Ovo je veliki korak unazad za glumca koji je jedno vrijeme Holivudu donosio mnogo novca, naročito u doba franšize Transformera. Samo "Transformers: Revenge of the Fallen" inkasirao je više od 531 milion dolara i to u SAD.

U filmu "Man Down", Šaja igra američkog vojnika koji se vraća kući iz Avganistana i otkriva da su mu nestali žena i sin. Film, koji je Šaja opisao kao "terapiju" prikazan je u samo jednom bioskopu u Barnliju na sjeveru Engleske.

"Scenario mi je stigao baš u vrijeme kad sam bio u vrlo lošoj životnoj fazi i bio mi je terapija", rekao je Šaja svojevremeno.

"Ovo je emocionalno nešto najteže što sam dosad radio", dodao je on.

Film nije uspio da spasi ni ostatak postave koji su činili slavni Geri Oldman, Kejt Mara i Čarli Šotvel.