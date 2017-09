O čemu će govoriti sljedeći Bond film?

Više nema sumnje da će se Danijel Krejg ipak još jednom pojaviti u ulozi Džejmsa Bonda. Sada je otkriveno i o kakvom je filmu riječ.

Sajt Page Six navodno saznaje od "holivudskog insajdera", da će Bond u novom filmu napustiti tajnu službu i oženiti se ženom koju voli.

"Vratiće se kad mu ubiju ženu", rekao je neimenovani izvor Page Six-u.

Krejg je tek nedavno otkrio da će se ponovo naći u ulozi Džejmsa Bonda i to u emisiji Stivena Kolbera.

On je rekao da je "oduvek želio da se vrati" toj roli, ali i da će to biti njegov posljednji Bond film.

"Mislim da je to - to. To je to. Samo želim da odem u velikom stilu i jedva čekam", rekao je Krejg.

Danijel je igrao u čak četiri Bond filma - "Skyfall", "Casino Royale", "Quantum of Solace" i "Spectre".