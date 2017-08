Odigrali uloge života, a onda su nestali

Dok mnogi zavide zvijezdama misleći da žive život iz snova, neke od njih su vrlo brzo pobjegle od svjetla reflektora.

Dženifer Grej

"Prljavi ples" kultni je film koji se rado gleda i danas, a uloga Bejbi je Dženifer Grej (57) vinula u zvijezde. Ipak, iako se činilo da je to samo početak njene bogate karijere, ona je odlučila da se povuče iz sveta filma. O njoj se pisalo u posljednjih nekoliko godina kada je pobjedila u "Plesu sa zvijezdama", a u to vrijeme joj je dijagnostikovan rak štitne žlijezde koji je prebrodila. Mediji su je spominjali i zbog plastičnih operacija kojima se podvrgnula.

Edvard Furlong

Edvard Furlong (40) nekada bio je zvijezda ilmova "Terminator 2", "American History X" i "Detroit Rock City", ali je nastavak njegove karijere uništila njegova zavisnost od droge i alkohola.

Mari-Kejt i Ešli Olsen

Mari-Kejt (31) i Ešli Olsen (31) svi pamte po simpatičnoj ulozi u seriji "Puna kuća", a zajedno su glumile i u filmovima kao što su "It Takes Two" i "New Yorke Minute". Međutim, kako su odrastale, ove su se sestre odlučile za neke druge puteve. Posvetile su se privatnom životu i uplovile u dizajnerske vode.

Keri En Mos

Glumica Keri En Mos (49) proslavila se ulogom Triniti u "Matriksu", koja je prati cio život. Nakon što je snimila ovaj film, nije postigla veći uspeh.

Miša Barton

Miša Barton (31) je stekla veliku slavu u seriji "The O.C.", ali je poslije ovog projekta 'nestala'. Karijeru je ostavila po strani, a nedavno je procurio i njen snimak seksa koji je uspjela da spriječi da dođe u medije. Privatne probleme još nije rješila, a njeni bližnji su zabrinuti za njeno zdravlje.

Sara Mišel Gelar

Jedna od najomiljenijih serija devedesetih bila je "Bafi - ubica vampira", koja je Sarai Mišel Gelar (40) donijela veliku slavu. Većina njenih ostalih uloga bila je vezana za horor filmove, pa je publika najviše mogla da je zamisli u tom žanru. Ponude su se vremenom smanjile, a ona se udala za Fredija Princa Džuniora s kojim ima dvoje djece.

Mekolij Kalkin

Život Mekolija Kalkina (36) obilježila je uloga u filmu "Sam u kući". Ali svjetska slava koju je stekao još dok je bio dijete i te kako je uticala na njega. U posljednjih nekoliko godina okrenuo se muzici i osnovao sopstveni bend, ali teško da će ikada uspijeti da vrati stari sjaj.