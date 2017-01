Otvoren 10. međunarodni filmski i muzički festival "Kustendorf"

MEĆAVNIK - Pozdravnim govorom Vladana Vukosavljevića, ministra kulture i informisanja Republike Srbije, i dodjelom nagrade za buduće filmove filipinskom režiseru i aktuelnom dobitniku "Zlatnog lava" Lavu Dijazu na Mećavniku je u subotu uveče svečano otvoren jubilarni 10. međunarodni filmski i muzički festival "Kustendorf".

U toku ceremonije otvaranja prikazana je retrospektiva snimaka prethodnih devet festivala, nakon čega je uslijedio koncert "The No Smoking Orchestra" (TNSO), koji je otvorila tema iz Dijazovog četvoročasovnog crno-bijelog remek-djela "Žena koja je otišla". Ovaj film bio je ujedno i prvi koji je publika na desetom "Kustendorfu" mogla da vidi, a da je, poput Dijazove "žene", i film kakav je bio vodeći u svijetu prije jedne decenije, kada je osnovan "Kustendorf", otišao, moglo se saznati iz besjede osnivača festivala Emira Kusturice.

"Kinematografija nije ono što je bila prije 10 godina, ne postoje više filmovi kakve radim ja i meni slični, zato što je te filmove Holivud oteo. Nema kompromisa između cirkusa i ozbiljnosti kao što su bili veliki američki filmovi sedamdesetih godina. Danas je to industrija preuzela, taj estradni dio Holivuda, koji zapravo drži Vašington, i on u toj sprezi i plače i smije se", rekao je Kusturica, koji je istakao da je glavna ideja vodilja "Kustendorfa" upravo suprotna holivudskoj - da stvori mjesto susreta za mlade i ostvarene autore.

"Pošto sam i sam bio student, sjećam se šta je za mene značilo da sretnem, na primjer, Formana. Poslije toga sam dugo mislio da li me je pogledao ovako ili onako, da li on taj mali film kojeg sam mu pokazao voli ili me folira, ali je ideja o velikim autorima ostala ideja vodilja u mom stvaralaštvu", bio je iskren Kusturica, a ovim riječima prethodila je radionica sa studentima koju je održao Lav Dijaz. Dijaz je nakon dnevne projekcije filma koji je pobijedio u Veneciji studentima ispričao da je, kada je bio dijete, živio u plemenu, te da su mu roditelji bili učitelji, a otac "filmski zavisnik", tako da je gledao po osam filmova nedjeljno, što mu je bila "prva filmska škola".

"Gledali smo špageti vesterne, kung-fu filmove", kazao je Dijaz i dodao da je vrijeme kada je išao u osnovnu školu bilo vrlo teško na Filipinima, sa čestim masakrima između muslimana i hrišćana. Kupio je 16-mm kameru i prvi kratkometražni film snimio je sa 24 godine, 1992. otišao je u SAD, a naredne tamo snimio svoj prvi dugometražni film. Dijaz je objasnio da filmove uvijek doživljava crno-bijele, kao vječite, zato je snimio samo četiri "industrijska filma u boji", a radije se opredjeljuje za crno-bijelu fotografiju. Dijaz smatra da umjetnici imaju veliku odgovornost prema svojoj zemlji, kulturi, a snimanje filma vidi kao ispitivanje svoje duše i poručuje da se mnogo može naučiti iz istorije, ali treba biti oprezan i odgovoran jer tu uvijek ima istine i laži.

"Film je moj bog. Ne vjerujem u boga, ali vjerujem u film. Snimanje filma za mene je vrlo spiritualan proces", kazao je Dijaz i istakao značaj narativa, za koji kaže da je gospodar filma.

Osim Dijaza, najznačajnija imena koja su prvi dan doputovala na Mećavnik su vodeći ruski pisac Zahar Prilepin, finski reditelj Anti Jokinen, te članovi žirija Glin Jan, čuvena kineska spisateljica, Kristijan Valsamidis, advokat, i Nikola Ležerić, srpski scenarista, režiser i producent. Gost festivala, pored ministara Vladana Vukosavljevića, jeste i ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Čepurin, a ranije najavljena francuska filmska diva Marion Kotiljar zbog poodmakle trudnoće je otkazala dolazak.

"Kustendorf" će trajati do 19. januara u organizaciji produkcijske kuće "Rasta internešnel" i pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja Srbije, Mećavnik grada i TNSO. Kao i prethodnih godina, festival je posvećen budućim filmskim stvaraocima i velikanima svjetskog autorskog filma.

Program

Takmičarski program festivala trebalo je da počne sinoć nakon zaključenja ovog broja "Nezavisnih", a prvi prikazani film u selekciji Maje Kusturice, Svetolika - Miće Zajca i Marka Milosavljević trebalo je da bude ostvarenje "Tišina" Alija Azgarija i Farniša Samadija. Pored standarna četiri programa: takmičarskog, muzičkog, savremenih tendencija i retrospektive velikana, novina ovogodišnjeg "Kustendorfa" je program novi autori. Dnevno će biti prikazano pet do šest filmova iz takmičarskog programa, a proglašenje pobjednika biće upriličeno posljednji dan festivala.