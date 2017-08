Ovo su najgori filmovi u istoriji

Najgore što može da se desi jednom filmadžiji jeste da mu film završi u "klubu nula procenata" na sajtu "Roten tomejtos".

Ako se neki film nađe na ovoj listi, to znači da nije dobio nijednu pozitivnu ocjenu internet kritičara i da je najbolje da ga izbjegavate po svaku cijenu.

Predstavljamo vam nekoliko filmova koji se, zasluženo ili ne, nalaze na ovoj listi.

"Joe Dirt 2: Beautiful Loser" (2015)

Originalni "Joe Dirt" premijerno je prikazan 2001. a reditelj Dejvid Spejd je 14 godina kasnije odlučio da napravi nastavak, koji mu je samo donio štetu.

U ovom ostvarenju on lično igra uz Kristofera Vokena, glumca iz "Sajnfelda" Patrika Vorbartona i pjevača Marka Mekgrata, ali je uprkos poznatim imenima, ovaj projekat bio osuđen na propast.

"Neko bi rekao da će poslije 14 godina napraviti nešto više od bajatih šala na račun puštanja vjetrova i ponavljanja starih gegova koji ni onomad nisu bili smiješni", napisao je kritičar lista "Las Vegas vikli".

"London Fields" (2017)

Kako je u ovom filmu baš sve pošlo naopako? U njemu igra impresivna postava koja uključuje Džonija Depa, Bilija Boba Torntona i Karu Delavinj, ali nijedan kritičar nema za njega ništa lijepo da kaže.

U "London Fields" Amber Herd igra vidovnjakinju koja predviđa sopstvenu smrt, a onda ulazi u aferu s tri različita muškarca, dok za jednog od njih zna da će je ubiti.

"Precious Cargo" (2016)

Ako nikad niste čuli za ovaj film u kom igra slavni Brus Vilis, niste mnogo toga propustili.

"Šta je ubijedilo Brusa Vilisa da prihvati ulogu u ovom jeftinom, loše napisanom, nepodnošljivo recikliranom krimi-trileru, pitanje je na koje samo on i njegov agent mogu da odgovore", napisao je kritičar "Dejli mejla".

"Life on the Line" (2015)

Šta dobijete kada Džona Travoltu, Šeron Stoun, Kejt Bosvort i Devona Savu angažujete u filmu o ekipi električara koje pogodi smrtonosna oluja?

Evo šta kritičari kažu:

"Life on the Line bi trebalo da bude dirljiva priča o ljudima koji rade na održavanju električne mreže. Međutim, gledaocima je potreban udar visoke voltaže, samo da ga isprate do kraja." - "Njujork dejli njuz".

"The Ridiculous Six" (2014)

U ovom Netfliksovom ostvarenju igraju mnogi poznati glumci poput Adama Sendlera, Terija Kruvsa, Nika Noltija i Tejlora Lutnera, ali je sve u ovom projektu otišlo predaleko.

Ne samo da je Sendler loše glumio, nego je i uvrijedio veliki broj ljudi. Do kraja snimanja, samo četiri od 100 starosjedilaca Amerike ostalo je u ovom projektu.

"Dark Tide" (2012)

Oskarovka Hali Beri je imala poteškoća u pronalaženju pristojnog posla, nakon velikog fijaska sa "Ženom mačkom", ali je i film sa ajkulom bio još jedan promašaj.

Ona igra "šaptačicu ajkulama" koju proganjaju sjećanja na napad morske nemani, a film koji je koštao 25 miliona dolara, jedva da je zaradio pola miliona na blagajnama.

"Ballistic: Ecks vs. Sever" (2002)

Antonio Banderas i Lusi Lu nisu bili dovoljni da "izvuku" ovaj film, a na osnovu 116 ocjena na "Roten tomejtos", to je najgore ocijenjen film u istoriji tog sajta.

Sama ideja djeluje zanimljivo: film govori o dva suprotstavljena tajna agenta koji se udružuju u borbi protiv zajedničkog neprijatelja, ali je jasno da ostvarenje ne uspijeva da ostvari zanimljivi sinopsis. Film je bio "u minusu" za više od 50 miliona dolara.

(B92)