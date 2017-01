Ovo su najpiratizovaniji filmovi u 2016. godini

Superheroji vladaju među ilegalnim snimcima.

Prvo mjesto zauzima Marvelov junak, "Deadpool" u kome glavnu ulogu igra Rajan Rejnolds.

Prate ga"Batman v Superman: Zora pravednika" na drugom, i "Kapetan Amerika: Građanski rat" na trećem mjestu.

"Deadpool je oborio toliko rekorda od kada je izašao u februaru - najuspješnije otvaranje filma sa R ocjenom ikad, najuspješniji X-Men film, prvi superherojski film sa Zamboni kamionom i sada ima i ovu titulu.

Ovaj film sa superherojem/antiherojem je bio najviše ilegalno preuzet film u 2016. i nam kaže TorrentFreak koji ima statistiku (sa javnih BitTorrent sajtova).

Tu su negdje i "Star Wars: Buđenje sile" i u "Potrazi za Dory", ali i nekoliko filmova koji na blagajnama nisu dobro prošli: "Warcraft" i "Independence Day: Resurgence" su na 6. i 7. mjestu.

Takođe, na listi su i "X-Men: Apocalypse", "Suicide Squad" i "Povratnik".

Ryan Reynlods i ekipa vrijedno rade na nastavku "Deapoola", a film će režirati David Leitch.

Liste BitTorrent, 2016:

1. Deadpool

2. Batman v Superman: Dawn of Justice

3. Captain America Civil War

4. Star Wars The Force Awakens

5. X-Men Apocalypse

6. Warcraft

7. Independence Day: Resurgence

8. Suicide Squad

9. Finding Dory

10. The Revenant

(MTV)