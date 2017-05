Pirati s Kariba ostvarili najveću vikend zaradu u SAD

Najveću zaradu na osnovu prodaje ulaznica u SAD i Kanadi tokom vikenda imao je film "Pirati s Kariba: Mrtvi ljudi ne pričaju priče" (Pirates of the Caribbean: Dead men tell no tales), dok je komedija Dvejna Džonsona "Čuvari plaže" (Baywatch) ostvarila neočekivano loš rezultat.

Studio Volta Diznija predviđa da će peti nastavak filmskog serijala "Pirati s Kariba" zaraditi 62,2 miliona dolara tokom prva tri dana prikazivanja, a 76,6 miliona dolara tokom prva četiri dana.

To je, međutim, drugi najslabiji početak za neki od pet filmova franšize "Pirati s Kariba" koji su ukupno koštali četiri milijarde dolara, ali je najnoviji film, čija je produkcija koštala 230 miliona, imao odličnu gledanost širom svijeta, gdje se očekuje da će zaraditi 300 miliona dolara od ulaznica za samo prva četiri dana prikazivanja.

To što taj film zaradu ostvaruje pretežno u inostranstvu, ne zabrinjava Studio Volta Diznija koji navodi da je tako bilo i s prethodnima iz tog serijala.

S druge strane, film "Čuvari plaže", prema kojem se kritičari odnose sa podsmehom, ostvaruje znatno lošiji rezultat od očekivanog. Film koji je dorađena verzija televizijske serije iz 1990-ih godina, zaradio je u SAD i Kanadi tokom vikenda svega 18,1 miliona dolara, dok je produkcija koštala gotovo 70 miliona.

Od "Čuvara plaža" gledaniji je bio i film "Čuvari Galaksije, drugi dio", kojem je ovo četvrti vikend u bioskopima. On je zauzeo drugo mjesto sa 19,9 miliona dolara od prodatih karata u SAD i Kanadi, dok je u svijetu zaradio 8,6 miliona.

Na četvrtom mjestu je film "Osmi putnik: Saveznik" (Alien: Covenant) s 10,5 miliona dolara od ulaznica drugog vikenda prikazivanja, uz oštar pad od 71 odsto u odnosu na prethodnu nedjelju.

Peto mjesto je zauzeo film "Sve, baš sve" (Everything, Everything), s procijenjenom zaradom od 6,2 miliona dolara u američkim i kanadskim bioskopima.

