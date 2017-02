"PlayUK" u regionalnim kino-dvoranama

Festival novog britanskog filma "PlayUK", koji se održava od 16. do 19. februara, okupiće filmsku publiku u Beogradu, Podgorici, Prizrenu, Sarajevu, Skoplju i Tirani na premijerama igranih i dokumentarnih filmova aktuelne britanske produkcije.

Publika će moći pogledati nastavak "T2 Trainspotting", dokumentarni film o uticaju britanske muzike "The Man from Mo'Wax", komediju o odrastanju "Adult Life Skills", snažnu dramu "Una", dokumentarac o širenju džihada u savremenom svijetu "The Confession" i mnoge druge.

Ovo su samo neki od intrigantnih naslova koji će publici širom regije omogućiti da otkrije nove snage britanskog filma.

Već od sutra publika u sarajevskom "Meeting Point" kinu moći će da pogleda nastavak jednog od najuticajnijih filmova devedesetih godina, kultno ostvarenje "T2 Trainspotting". U brutalnoj crnoj komediji prepliću se tuga, gubitak, radost, osveta, mržnja, prijateljstvo, ljubav, čežnja, strah, kajanje, samodestrukcija, ali i smrtna opasnost.

Regionalna publika će moći uživati i u snažnoj drami "Una", koja je debitantsko ostvarenje reditelja Benedikta Endrjusa. "Una" donosi priču o mladoj ženi koja kreće u potragu za svojom prošlošću i biće primorana da se suoči sa bolnom prošlošću koja je proganja.

"The Confession" je prvi dugometražni dokumentarac Ašišija Gadialija. Film prati Mozama Bega, muslimana iz Engleske, koji je iskusio brojne sukobe. Od pružanja podrške mudžahedinima, preko zatočeništva u zatvorima "Bagram" u Avganistanu i "Gvantanamu", pobunjeničkih obuka u kampovima u Siriji, do zatvorskih ćelija "Belmarša" u Britaniji, Mozam Beg iz prve ruke priča o širenju džihada u današnjem svijetu i reakciji Zapada.

U centru komedije "Adult Life Skills" je Ana, koja se približava tridesetoj godini, a živi kao pustinjak u maminoj bašti i snima video-materijale u kojima su glumci njeni palci. Univerzalna priča o samopouzdanju i dostojanstvu nasmijaće i najtvrđa srca.

Na programu "PlayUK" naći će se i dokumentarni film "The Man from Mo'Wax", koji prikazuje život DJ ikone i producenta Džejmsa Lavela. U glavnim ulogama pojavljuju se DJ Shadow iz sastava "Massive Attack".

Filmovi koji će biti prikazani tokom četiri dana u šest gradova zapadnog Balkana u okviru festivala "PlayUK" slave ljudsku izdržljivost i sposobnost da se pronađu pravi odgovori i rješenja u teškim vremenima.