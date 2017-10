Pogledajte trejler za seriju "Meso"

Oktobar je rezervisan za premijeru dugo očekivane serije "Meso" čiji scenario potpisuje Nikola Pejaković, a režiju Saša Hajduković, dok je koproducent za Republiku Srpsku RTRS, a za Srbiju RTS.

Serija će biti premijerno emitovana 28. oktobra, u 21 čas na programu obje televizije i ima ukupno devet epizoda, a u završnoj fazi je i istoimeni dugometražni film.

Glavni junaci filma i serije "Meso" su Mirko i Slavko – ljudi čija imena asociraju na prošla vremena, ali koji se na svoje načine bore sa nedaćama vremena u kojem žive.

Mirko je osrednji fudbaler na zalasku karijere, sa neizvjesnom budućnošću u sportu, koji se vraća u rodnu Banjaluku gdje zatiče dementnu majku, introvertnog brata i djevojku koja, daleko od svoje rodne kuće, vapi za pažnjom i ljubavlju, tražeći ih na pogrešne načine.

On zatiče i još nešto – očevu roštiljnicu "Kod Rajka", od čije slave je ostala samo reputacija da su ćevapi tu "bolji od Mujinih", iako je i njena sudbina neizvjesna, kako zbog ekonomskih razloga, tako i zbog velikih planova ko je za nju kuju podjednako veliki biznismeni.

Jedan od njih je i Slavko, Mirkov drugar iz djetinjstva, koji se u životu svog nekadašnjeg prijatelja ponovo pojavljuje iznenada, i to baš tada, u trenutku kada mu je najpotrebniji. U devet epizoda, njihove sudbine će biti u potpunosti isprepletene i uticati na životne priče mnogih osoba oko njih, dok Mirko i Slavko sami traže svoj put do rješenja životnih problema, ali i do odgovora koliko se ljudskih vrijednosti i dalje skriva u njima.

Glavnu ulogu tumači Igor Đorđević, a pored njega glume i Nikola Pejaković, Branko Janković, Vuk Kostić, Marija Pikić, Faketa Salihbegović Avdagić, Nikolina Jelisavac, Ljubiša Savanović, Tomislav Trifunović I Stojan Matavulj i mnogi drugi. Film je nastao u Bosonogoj produkciji, a producent je Brankica Janković.

Budite uz RTS i RTRS u subotu, 28. oktobra od 21h.