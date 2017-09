Pojavila se prva fotografija Ramija Maleka kao Freda Merkjurija

U biografskom filmu o grupi "Queen", Rami će imati težak zadatak da prenese temperament muzičke legende

Malo je ljudi u muzičkoj istoriji koji su tako prepozantljivi kao Fredi Merkjuri, frontmen grupe "Queen". Ne samo njegovo lice, već prije svega njegov četvorooktavni glas i eksplozivna ličnost. Rami Malek je vrlo svjestan toga.

- Kada imaš mogućnost da otvoriš oči i vidiš neku drugu osobu kako gleda u tebe iz ogledala, to je vrlo afirmišući trenutak - rekao je Malek prisjećajući se prvog trenutka kada je stavio scensku šminku i periku, i u odrazu vidio muzičku legendu, piše Time.

On se trenutno priprema za ulogu Merkjuria u "Boemskoj rapsodiji" (od 25. decembra 2018), filmu Brajana Singera koji je zamišljen kao retrospektiva grupe "Queen" od 1970. godine, kada se Fred udružio sa Brajanom Mejom i Rodžerom Tejlorom, sve do posljednjeg nastupa benda 1985. godine.

- U dijelovima filma sa pjevačkim sekvencama gledaćemo da koristimo Fredijev glas što je više moguće, ali i moj isto tako - rekao je Malek.

Merkjuri bi u utorak napunio 71 godinu i upravo je tad objavljena prva fotografija Maleka kao Merkjurija.

Here's our first look at Rami Malek as #FreddieMercury in the forthcoming Bryan Singer-directed biopic: https://t.co/idr2jsHqAg pic.twitter.com/xEL8khSBLz