Povratak Džeka Nikolsona u rimejku njemačke komedije

LOS ANĐELES - Poslije sedmogodišnjeg odsustva sa filma, Džek Nikolson bi trebalo da se vrati na veliko platno u rimejku njemačke komedije "Toni Erdman" koja je nominovana za ovogodišnjeg Oskara.

Nikolson će u filmu glumiti s Kristen Vig, naveo je anonimni izvor blizak producentima koji nije ovlašćen da javno govori o projektu.

Vest je prvi saopštio magazin "Variety" u utorak.

Sedamdesetdevetogodišnji Nikolson je poslednji put igrao u filmu Džejmsa Bruksa "Kako znaš" (How do you know) iz 2010. godine i mnogi su smatrali da više neće glumiti.

"Filmska industrija je najveća industrija, ali ja želim da radim samo filmove koji pokreću ljude, filmove o emocijama i ljudima", rekao je Nikolson u intervjuu za San (The Sun) 2013. godine.

"Toni Erdman", film njemačke režiserke i scenaristkinje Maren Ade, postao je svjetska senzacija poslije premijere u Kanu maja 2016. godine. Film o ocu koji se trudi da opusti preopterećenu ćerku nominovan je za ovogodišnjeg Oskara za najbolji strani film.

Ade će biti izvršna producentkinja rimejka, a režiser još nije određen. U prošlogodišnjem intervjuu za Asošiejted pres Ade je komentarisala mogućnost snimanja rimejka.

"Imamo interes, ali moram da razmislim o tome. Zavisi. Ima previše rimejkova. Ne osećam potrebu za rimejkom ali zavisi od uslova. Svako ima cenu", rekla je Ade.

Zastupnici Nikolsona i Vigove nisu bili dostupni za komentar.