Poznati na premijeri filma "Nelyubov" u Kanu

Na 70. Filmskom festivalu u Kanu u četvrtak je održana premijera filma "Nelyubov" (Bez ljubavi), ruskog reditelja Andreja Zvjaginceva.

Premijeri su prisustvovale brojne poznate ličnosti iz svijeta filma, muzike, umjetnosti i sporta.

Crvenim tepihom su, između ostalih, prošetali glumica Uma Turman, brazilski model Adriana Lima, češki model Petra Nemcova, indijska glumica Depika Padukone, francuska glumica Jeanne Balibar i francuski režiser Mathieu Amalric.

Podsjetimo, uz maksimalne mjere bezbjednosti u srijedu je prikazivanjem filma "Ismael's Ghosts" francuskog reditelja Arnauda Desplechina počeo 70. Filmski festival u francuskom Kanu.

Grad je ukrašen posterima te su postavljene i bine na kojima će biti održane aktivnosti tokom jedne od najprestižnijih filmskih smotri u svijetu, koja traje do 28. maja.

U žiriju ovogodišnjeg festivala nalazi se i njemačka rediteljka Maren Ade, kineska glumica Fan Bingbing, francuska glumica, scenarista i pjevačica Agnes Jaoui, zatim južnokorejski reditelj Park Chan-wook, italijanski reditelj Paolo Sorrentino i francuski kompozitor Gabriel Yared.

Za prestižnu Zlatnu palmu takmiči se 18 filmova među kojima se nalazi i "The Meyerowitz Stories" američkog reditelja Noaha Baumbacha, "Nelyubov" ruskog režisera Andreja Zvjaginceva, "Okja" reditelja Bong Joon-Hoa, "120 Beats Per Minute" Robina Campilla, kao i "You Were Never Really Here" Lynne Ramsayja.

Ovogodišnji festival se održava pod visokim bezbjednosnim mjerama. Zabranjeni su i letovi iznad grada, a oko najprometnije ulice Croisette postavljeno je oko 400 betonskih saksija radi prevencije od bilo kakvog napada uz pomoć vozila. Tokom festivala angažovano je oko 700 članova obezbjeđenja i prvi put su lokalni policajci dobili oružje.