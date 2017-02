Preminuo glumac poznat po ulogama u "Titaniku" i "Osmom putniku"

Bil Pakston, glumac koji je poznat po ulogama u “Osmom putniku”, “Titaniku”, “Apolo 13” umro je u 61. godini, prenose svjetski mediji.

Pakston je preminuo od komplikacija nastalih nakon operacije na srcu, saopštila je njegova porodica.

'Aliens' and 'Apollo 13' star Bill Paxton dead at 61.

Game over man, game over. pic.twitter.com/T9VvvcxY3F