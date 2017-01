Procurio trejler za film o Britni Spirs (VIDEO)

Trejler za film o Britni Spirs, koji bi uskoro trebalo da se pojavi na "Lifetimeu", procurio je u javnost.

U 28 sekundi vidimo dijelove filma koji stiže 18. februara, a koji sama pjevačica nije odobrila, niti je učestvovala u snimanju.

Britni je karijeru započela davne 1992. godine, kao dio Diznijevog "Mickey Mouse Cluba", zajedno sa Džastinom Timberlejkom i Kristinom Agilerom.

Drugim riječima, na sceni je dugih dvadeset pet godina, što poprilično objašnjava njen slom koji je 2007. šokirao svijet.

Ona se od tada oporavila i vratila jača nego ikad sa novim albumom, pjesmama i saradnjama.

Pogledajte trejler:

The first trailer for Britney Spears's 'Lifetime' Biopic movie. It airs on February 18th. pic.twitter.com/wBekM9GvUZ