Reditelj filma "Inception" progovorio o nejasnom završetku

Kristofer Nolan, reditelj filma "Inception", nakon sedam godina progovorio je o kontroverznom i dvosmislenom završetku tog filma.

Svi koji su ga pogledali sjećaju se čigre koja se vrti, a potom malo zatetura prije nego što kadar naglo završi ostavivši gledaoce u nedoumici da li je cijeli film realnost ili samo san.

Nolan je tokom svog govora na Prinstonu dao objašnjenje šta je takav završetak filma trebalo da predstavlja.

S obzirom na to da je govor držao pred generacijom koja je upravo diplomirala, reditelj je prije svega rekao riječdvije o tome.

"Po tradiciji ovih govora ljudi izgovaraju stvari poput 'slijedite svoje snove', ali ja vam to neću reći jer ne vjerujem u to. Želim da slijedite svoju realnost. Mislim da smo tokom vremena realnost počeli da smatramo jadnim rođakom naših snova. Želim vam reći da naši snovi, naša virtualna stvarnost, apstrakcije u kojima uživamo i okružujemo se njima, oni su samo podskupovi stvarnosti", rekao je on.

Prema pisanju "Hollywood Reportera", potom je povezao svoj govor s legendarnim filmom.

"Način na koji se film završio lik Leonarda Dikaprija, Kob, bio je sa svojom djecom, u svojoj subjektivnoj stvarnosti. Više mu ništa nije bilo važno, iz čega proizlazi da su možda svi nivoi stvarnosti jednako vrijedni. Kamera se primiče čigri koja se zatetura, a onda se ekran zacrni", opisao je Nolan, dodajući da kad god se film prikazuje uvijek pobjegne na izlaz iz bioskopa prije nego ga ljudi ulove, jer publika snažno reaguje, obično uzdahom.

"Poenta je da objektivno to publiku zanima samo u apsolutnim odnosima, iako kad ja gledam film, to je fikcija, vrsta virtuelne stvarnosti. Ipak, pitanje je li sve san ili stvarnost je pitanje koje mi najčešće postavljaju o brojnim filmovima koje sam snimio. Ljudima je to važno. Stvarnost je bitna", rekao je režiser.

Iako njegovo objašnjenje potiče na razmišljanje, mnogi bi voljeli da je bilo jasnije. Ipak, rijetko su objašnjenja reditelja o provokativnim završecima jasna.

Redatelj "Porodice Soprano" Dejvid Čejs čitavu je deceniju ispitivan o završetku serije, a sve vrijeme odgovarao je da njena ljepota leži u dvosmislenosti i nedostatku pravog završetka.