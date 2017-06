Rejf Fajns snima film o ruskom baletanu Nurejevu

Slavni britanski glumac i reditelj Rejf Fajns, koji je prije dva dana boravio u Beogradu u potrazi za lokacijama za snimanje, režiraće film o Rudolfu Nurejevu.

Fajns se već dvije godine priprema za rad na ovom filmu, životnoj priči slavnog ruskog baletskog igrača, zasnovanoj na biografiji koju je napisala Džuli Kavana, a Nurejev autorizovao "Nureyev: The life and hopes". Čuveni sovjetski i ruski umjetnik igrao je i u britanskom Kraljevskom baletu, kao i u brojnim filmovima, a preminuo je od side 1993. Scenario je napisao ser Dejvid Her, a za razliku od filmova "Koriolan" i "Nevidljiva žena", koje je režirao i u kojima je igrao, u biografskoj drami o Nurejevu Fajns neće imati glavnu ulogu.

Kako saznaju "Novosti", jedan od vodećih glumaca svjetske kinematografije otputovao je juče iz Beograda sa svojom ekipom, ali nije dao definitivni odgovor da li je u Srbiji našao lokacije za ovaj film. Da li će poslije "Koriolana" iz 2011, kojim je debitovao kao reditelj, ponovo doći u Srbiju da snima znaće se početkom avgusta.

(Novosti.rs)