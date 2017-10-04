Film

Repertoar bioskopa Cineplexx Palas od 05.10.2017. godine

Repertoar bioskopa Cineplexx Palas od 05.10.2017. godine
Foto: Nn | Repertoar bioskopa Cineplexx Palas od 05.10.2017. godine
N.N.

Repertoar se mijenja svakog četvrtka.

Blade Runner 2049 – NOVO NA REPERTOARU

  • Režiser: Denis Villeneuve  
  • Glumci: Ryan Gosling, Harrison Ford, Jared Leto, Robin Wright
  • Žanr: SF
  • Trajanje: 163 min.
  • Termini: 2D verzija u 21:45; 3D verzija 17:45, 21:00 + sub/ned 13:00 
     

Ponovo kod kuće – NOVO NA REPERTOARU

  • Režiser: Hallie Meyers-Shyer  
  • Glumci: Reese Witherspoon, Michael Sheen, Lake Bell, Nat Wolf, Candice Bergen
  • Žanr: romantična komedija
  • Trajanje: 97 min.
  • Termini: 18:15, 19:30, 22:15

 

Kuća kraljevog namjesnika – NOVO NA REPERTOARU

  • Režiser: Gurinder Chadha
  • Glumci: Hugh Bonneville, Gillian Anderson, Michael Gambon
  • Žanr: drama, biografski
  • Trajanje: 106 min.
  • Termini: 20:15

 

Neparožderi sinh – NOVO NA REPERTOARU

  • Režiser: Galina Miklínová
  • Glumci: sinhronizovano
  • Žanr: animirana avantura
  • Trajanje: 86 min.
  • Termini: 16:15, 18:00 + sub/ned 11:30

 

Mama!

  • Režiser: Darren Aronofsky  
  • Glumci: Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Ed Harris
  • Žanr: psihološki triler, horor
  • Trajanje: 121 min.
  • Termini: 20:00, 22:30

 

Američki plaćenik 

  • Režiser: Michael Cuesta
  • Glumci: Dylan O’Brien, Michael Keaton, Sanaa Lathan, Taylor Kitsch
  • Žanr: akcija, triler
  • Trajanje: 112 min.
  • Termini: 19:45, 22:00

 

Kingsman: Zlatni krug

  • Režiser: Matthew Vaughn
  • Glumci: Colin Firth, Julianne Moore, Taron Egerton, Mark Strong, Halle Berry
  • Žanr: akcija, komedija
  • Trajanje: 141 min.
  • Termini: 19:00 + sub/ned 13:30

 

LEGO Ninjago film 3D sinh

  • Režiser: Charlie Bean, Paul Fisher
  • Glumci: sinhronizovano
  • Žanr: animaija, komedija, avantura
  • Trajanje: 100 min.
  • Termini: 16:30, 17:45 + sub/ned 12:30, 14:30

 

Ono 

  • Režiser: Andrés Muschietti
  • Glumci: Bill Skarsgard, Jaeden Lieberher, Finn Wolfhard
  • Žanr: horor
  • Trajanje: 135 min.
  • Termini: 17:00, 21:30

 

Mali Bigfoot 3D sinh

  • Režiser: Jeremy Degruson, Ben Stassen
  • Glumci: sinhronizovnao
  • Žanr: animirana avantura
  • Trajanje: 91 min.
  • Termini: 16:00 + sub/ned 12:15, 14:15

 

Tvrd orah 2 3D sinh

  • Režiser: Cal Brunker 
  • Glumci: sinhronizovano
  • Žanr: animirana avantura
  • Trajanje: 141 min.
  • Termini: subota i nedjelja 14:00

 

Grozan ja 3 3D sinh

  • Režiser: Pierre Coffin & Kyle Balda
  • Glumci: Nebojša Dugalić, Mina Lazarević, Steve Carell, Kristen Wiig
  • Žanr: animirana komedija
  • Trajanje: 92 min.
  • Termini: subota i nedjelja 12:00

 

Osvojite ulaznice

Cineplexxs Palas i portal "Nezavisnih" vas i ove sedmice nagrađuju. Ovaj put u pitanju su dva puta po dvije ulaznice za film Blade Runner 2049, termin 17:45.

Ukoliko želite da osvojite ulaznice pošaljite vaše podatke na mail portal@nezavisne.com.

Cineplexx Palas Banjaluka
Video
Galerija

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Izdvojeno
U Mostaru 2. Festival antifašističkog filma
Film

U Mostaru 2. Festival antifašističkog filma

Zakoračite u svijet Blade Runnera 2049. 5.oktobra
Film

Zakoračite u svijet Blade Runnera 2049. 5.oktobra

Pogledajte trejler za seriju "Meso"
Film

Pogledajte trejler za seriju "Meso"

Nikolaj Petrovič Burljajev za "Nezavisne": Ne vidim danas genije kao što je bio Dostojevski
Film

Nikolaj Petrovič Burljajev za "Nezavisne": Ne vidim danas genije kao što je bio Dostojevski

Najčitanije