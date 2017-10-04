Repertoar bioskopa Cineplexx Palas od 05.10.2017. godine

Repertoar se mijenja svakog četvrtka.
Blade Runner 2049 – NOVO NA REPERTOARU
- Režiser: Denis Villeneuve
- Glumci: Ryan Gosling, Harrison Ford, Jared Leto, Robin Wright
- Žanr: SF
- Trajanje: 163 min.
- Termini: 2D verzija u 21:45; 3D verzija 17:45, 21:00 + sub/ned 13:00
Ponovo kod kuće – NOVO NA REPERTOARU
- Režiser: Hallie Meyers-Shyer
- Glumci: Reese Witherspoon, Michael Sheen, Lake Bell, Nat Wolf, Candice Bergen
- Žanr: romantična komedija
- Trajanje: 97 min.
- Termini: 18:15, 19:30, 22:15
Kuća kraljevog namjesnika – NOVO NA REPERTOARU
- Režiser: Gurinder Chadha
- Glumci: Hugh Bonneville, Gillian Anderson, Michael Gambon
- Žanr: drama, biografski
- Trajanje: 106 min.
- Termini: 20:15
Neparožderi sinh – NOVO NA REPERTOARU
- Režiser: Galina Miklínová
- Glumci: sinhronizovano
- Žanr: animirana avantura
- Trajanje: 86 min.
- Termini: 16:15, 18:00 + sub/ned 11:30
Mama!
- Režiser: Darren Aronofsky
- Glumci: Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Ed Harris
- Žanr: psihološki triler, horor
- Trajanje: 121 min.
- Termini: 20:00, 22:30
Američki plaćenik
- Režiser: Michael Cuesta
- Glumci: Dylan O’Brien, Michael Keaton, Sanaa Lathan, Taylor Kitsch
- Žanr: akcija, triler
- Trajanje: 112 min.
- Termini: 19:45, 22:00
Kingsman: Zlatni krug
- Režiser: Matthew Vaughn
- Glumci: Colin Firth, Julianne Moore, Taron Egerton, Mark Strong, Halle Berry
- Žanr: akcija, komedija
- Trajanje: 141 min.
- Termini: 19:00 + sub/ned 13:30
LEGO Ninjago film 3D sinh
- Režiser: Charlie Bean, Paul Fisher
- Glumci: sinhronizovano
- Žanr: animaija, komedija, avantura
- Trajanje: 100 min.
- Termini: 16:30, 17:45 + sub/ned 12:30, 14:30
Ono
- Režiser: Andrés Muschietti
- Glumci: Bill Skarsgard, Jaeden Lieberher, Finn Wolfhard
- Žanr: horor
- Trajanje: 135 min.
- Termini: 17:00, 21:30
Mali Bigfoot 3D sinh
- Režiser: Jeremy Degruson, Ben Stassen
- Glumci: sinhronizovnao
- Žanr: animirana avantura
- Trajanje: 91 min.
- Termini: 16:00 + sub/ned 12:15, 14:15
Tvrd orah 2 3D sinh
- Režiser: Cal Brunker
- Glumci: sinhronizovano
- Žanr: animirana avantura
- Trajanje: 141 min.
- Termini: subota i nedjelja 14:00
Grozan ja 3 3D sinh
- Režiser: Pierre Coffin & Kyle Balda
- Glumci: Nebojša Dugalić, Mina Lazarević, Steve Carell, Kristen Wiig
- Žanr: animirana komedija
- Trajanje: 92 min.
- Termini: subota i nedjelja 12:00
Osvojite ulaznice
Cineplexxs Palas i portal "Nezavisnih" vas i ove sedmice nagrađuju. Ovaj put u pitanju su dva puta po dvije ulaznice za film Blade Runner 2049, termin 17:45.
Ukoliko želite da osvojite ulaznice pošaljite vaše podatke na mail portal@nezavisne.com.