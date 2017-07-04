Repertoar bioskopa Cineplexx Palas od 06.07.2017.

Repertoar se mijenja svakog četvrtka. *
Spider-Man: Povratak kući 3D - NOVO
- Režiser: Jon Watts
- Glumci: Tom Holland, Marisa Tomei, Michael Keaton, Robert Downey Jr.
- Žanr: akcija, SF
- Trajanje: 133 min.
- Termini: 12:30, 15:30, 18:15, 21:00
Ćale moje bivše - NOVO
- Režiser: Gavin Wiesen
- Glumci: J.K. Simmons, Emile Hirsch, Analeigh Tipton, Shannon Woodward
- Žanr: komedija
- Trajanje: 86 min.
- Termini: 18:30, 20:15
Porodični čovjek - NOVO
- Režiser: Mark Williams
- Glumci: Alison Brie, Gerard Butler, Willem Dafoe
- Žanr: drama
- Trajanje: 108 min.
- Termini: 17:20, 20:00
Iluzije - NOVO
- Režiser: Andrzej Wajda
- Glumci: Boguslaw Linda, Aleksandra Justa, Bronislawa Zamachowska
- Žanr: biografski
- Trajanje: 98 min.
- Termini: 19:30
All Eyez On Me: Legenda o Tupacu Shakuru/h2>
Režiser: Benny Boom
Glumci: Demetrius Shipp Jr., Kat Graham
Žanr: biografski, drama
Trajanje: 140 min.
Termini: 21:30
Kuća sreće
Režiser: Andrew Jay Cohen
Glumci: Will Ferrell, Amy Poehler, Ryan Simpkins
Žanr: komedija
Trajanje: 88 min.
Termini: 16:45, 22:00
Ludilo djevojačke večeri
- Režiser: Lucia Aniello
- Glumci: Scarlett Johansson, Zoe Kravitz
- Žanr: komedija
- Trajanje: 101 min.
- Termini: 18:30, 20:30, 22:30
Transformersi: Posljednji vitez 3D
- Režiser: Michael Bay
- Glumci: Mark Wahlberg, Josh Duhamel, Anthony Hopkins
- Žanr: akcija, avantura
- Trajanje: 150 min.
- Termini: 18:20
Grozan ja 3
- Režiser: Pierre Coffin & Kyle Balda
- Glumci: Nebojša Dugalić, Mina Lazarević, Steve Carell, Kristen Wiig
- Žanr: animirana komedija
- Trajanje: 92 min.
- Termini: 12:00, 14:15, 18:00
Automobili 3 3D
- Režiser: Brian Fee
- Glumci: Dragan Mićanović, Borka Tomović
- Žanr: animirani, avantura, komedija
- Trajanje: 103 min.
- Termini: 13:00, 16:10
Mumija 3D
- Režiser: Alex Kurtzman
- Glumci: Tom Cruise, Sofia Boutella
- Žanr: akcija, avantura
- Trajanje: 120 min.
- Termini: 22:15
Pirati sa Kariba: Salazarova osveta 3D
- Režiser: Joachim Ronning, Espen Sandberg
- Glumci: Johnny Depp, Javier Bardem
- Žanr: akcija, avantura
- Trajanje: 129 min.
- Termini: 21:15