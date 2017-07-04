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Repertoar bioskopa Cineplexx Palas od 06.07.2017.

Repertoar bioskopa Cineplexx Palas od 06.07.2017.
Foto: Ilustracija | Repertoar bioskopa Cineplexx Palas od 06.07.2017.
N.N.

Repertoar se mijenja svakog četvrtka. *

Spider-Man: Povratak kući 3D - NOVO


Spider-Man: Povratak kući 3D
  • Režiser: Jon Watts
  • Glumci: Tom Holland, Marisa Tomei, Michael Keaton, Robert Downey Jr.
  • Žanr: akcija, SF
  • Trajanje: 133 min.
  • Termini: 12:30, 15:30, 18:15, 21:00

 

Ćale moje bivše - NOVO


Ćale moje bivše - NOVO
  • Režiser: Gavin Wiesen
  • Glumci: J.K. Simmons, Emile Hirsch, Analeigh Tipton, Shannon Woodward
  • Žanr: komedija
  • Trajanje: 86 min.
  • Termini: 18:30, 20:15

 

Porodični čovjek - NOVO


Porodični čovjek - NOVO
  • Režiser: Mark Williams
  • Glumci: Alison Brie, Gerard Butler, Willem Dafoe
  • Žanr: drama
  • Trajanje: 108 min.
  • Termini: 17:20, 20:00

 

Iluzije - NOVO


Iluzije - NOVO
  • Režiser: Andrzej Wajda
  • Glumci: Boguslaw Linda, Aleksandra Justa, Bronislawa Zamachowska
  • Žanr: biografski
  • Trajanje: 98 min.
  • Termini: 19:30

 

All Eyez On Me: Legenda o Tupacu Shakuru/h2>


All Eyez On Me: Legenda o Tupacu Shakuru

Režiser: Benny Boom
Glumci: Demetrius Shipp Jr., Kat Graham
Žanr: biografski, drama
Trajanje: 140 min.
Termini: 21:30

Kuća sreće


Kuća sreće

Režiser: Andrew Jay Cohen
Glumci: Will Ferrell, Amy Poehler, Ryan Simpkins
Žanr: komedija
Trajanje: 88 min.
Termini: 16:45, 22:00

 

Ludilo djevojačke večeri


Ludilo djevojačke večeri - NOVO
  • Režiser: Lucia Aniello
  • Glumci: Scarlett Johansson, Zoe Kravitz
  • Žanr: komedija
  • Trajanje: 101 min.
  • Termini: 18:30, 20:30, 22:30

 

Transformersi: Posljednji vitez 3D


Transformersi: Posljednji vitez 3D
  • Režiser: Michael Bay
  • Glumci: Mark Wahlberg, Josh Duhamel, Anthony Hopkins
  • Žanr: akcija, avantura
  • Trajanje: 150 min.
  • Termini: 18:20

 

Grozan ja 3


Grozan ja 3 – PRETPREMIJERNO OD 24.06. - NOVO
  • Režiser: Pierre Coffin & Kyle Balda
  • Glumci: Nebojša Dugalić, Mina Lazarević, Steve Carell, Kristen Wiig
  • Žanr: animirana komedija
  • Trajanje: 92 min.
  • Termini: 12:00, 14:15, 18:00

 

Automobili 3 3D


Automobili 3 3D sinhronizovan
  • Režiser: Brian Fee
  • Glumci: Dragan Mićanović, Borka Tomović
  • Žanr: animirani, avantura, komedija
  • Trajanje: 103 min.
  • Termini: 13:00, 16:10

 

Mumija 3D


Mumija 3D
  • Režiser: Alex Kurtzman
  • Glumci: Tom Cruise, Sofia Boutella
  • Žanr: akcija, avantura
  • Trajanje: 120 min.
  • Termini: 22:15

 

Pirati sa Kariba: Salazarova osveta 3D


Pirati sa Kariba: Salazarova osveta 3D
  • Režiser: Joachim Ronning, Espen Sandberg
  • Glumci: Johnny Depp, Javier Bardem
  • Žanr: akcija, avantura
  • Trajanje: 129 min.
  • Termini: 21:15

 

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