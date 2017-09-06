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Repertoar bioskopa Cineplexx Palas od 07.09.2017.

Repertoar bioskopa Cineplexx Palas od 07.09.2017.
Foto: Ilustracija | Repertoar bioskopa Cineplexx Palas od 07.09.2017.
N.N.

Repertoar se mijenja svakog četvrtka

Ono – NOVO NA REPERTOARU

Režiser: Andrés Muschietti

Glumci: Bill Skarsgard, Jaeden Lieberher, Finn Wolfhard

Žanr: horor

Trajanje: 135 min.

Termini: 17:30, 19:45, 22:15

 

Zaslijepljeni – NOVO NA REPERTOARU

Režiser: Michael Mailer

Glumci: Alec Baldwin, Demi Moore, Dylan McDermott

Žanr: drama, romansa

Trajanje: 105 min.

Termini: 17:15, 20:00

 

Mali Bigfoot 3D sinh – NOVO NA REPERTOARU

Režiser: Jeremy Degruson, Ben Stassen

Glumci: sinhronizovnao

Žanr: animirana avantura

Trajanje: 91 min.

Termini: 16:30, 17:45 + sub/ned 12:00, 14:00

Čuvaj me s leđa 

  • Režiser: Patrick Hughes
  • Glumci: Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Salma Hayek, Gary Oldman
  • Žanr: akcija, komedija
  • Trajanje: 118 min.
  • Termini: 16:30, 19:00, 21:30

 

Barry Seal: Američki original 

 

  • Režiser: Doug Liman
  • Glumci: Tom Cruise, Domhnall Gleeson, Sara Wright
  • Žanr: kriminalistički triler
  • Trajanje: 115 min.
  • Termini: 18:00, 20:15, 22:30

 

Tulipanska groznica 

  • Režiser: Justin Chadwick
  • Glumci: Alicia Vikander, Cara Delevingne, Jack O’Connell
  • Žanr: drama, romansa
  • Trajanje: 105 min.
  • Termini: 19:30

 

Vozač

  • Režiser: Edgar Wright
  • Glumci: Ansel Elgort, Kevin Spacey, Jamie Foxx, Jon Hamm
  • Žanr: akcija, krimi
  • Trajanje:113 min.
  • Termini: 20:30, 22:45

 

Mračna kula

  • Režiser: Nikolaj Arcel 
  • Glumci: Idris Elba, Matthew McConaughey, Katheryn Winnick
  • Žanr: akcija, avantura, SF
  • Trajanje: 95 min.
  • Termini: 18:30

 

Atomska plavuša

  • Režiser: David Leitch 
  • Glumci: Charlize Theron, James McAvoy, Sofia Boutella
  • Žanr: akcija, misterija, triler
  • Trajanje: 115 min.
  • Termini: 21:45

 

Tvrd orah 2 3D sinh

  • Režiser: Cal Brunker 
  • Glumci: sinhronizovano
  • Žanr: animirana avantura
  • Trajanje: 141 min.
  • Termini: 21:45

 

Annabelle: Početak

  • Režiser: David F. Sandberg
  • Glumci: Miranda Otto, Philippa Coulthard, Stephanie Sigman
  • Žanr: horor
  • Trajanje: 110 min.
  • Termini: 22:00

 

Emoji film

  • Režiser: Tony Leondis
  • Glumci: Patrick Stewart, T.J. Miller, Jennifer Coolidge
  • Žanr: animirana komedija
  • Trajanje: 86 min.
  • Termini: subota i nedjelja 13:00

 

Grozan ja 3 3D sinh

  • Režiser: Pierre Coffin & Kyle Balda
  • Glumci: Nebojša Dugalić, Mina Lazarević, Steve Carell, Kristen Wiig
  • Žanr: animirana komedija
  • Trajanje: 92 min.
  • Termini: subota i nedjelja 12:30, 14:30

 

Osvojite ulaznice

Cineplexxs Palas i portal "Nezavisnih" vas i ove sriejde nagrađuju. Ovaj put u pitanju su dva puta po dvije ulaznice za film "Zaslijepljeni", termin u 17:15.

Ukoliko želite da osvojite ulaznice pošaljite vaše podatke na mail portal@nezavisne.com.

 

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