Repertoar bioskopa Cineplexx Palas od 07.09.2017.

Repertoar se mijenja svakog četvrtka
Ono – NOVO NA REPERTOARU
Režiser: Andrés Muschietti
Glumci: Bill Skarsgard, Jaeden Lieberher, Finn Wolfhard
Žanr: horor
Trajanje: 135 min.
Termini: 17:30, 19:45, 22:15
Zaslijepljeni – NOVO NA REPERTOARU
Režiser: Michael Mailer
Glumci: Alec Baldwin, Demi Moore, Dylan McDermott
Žanr: drama, romansa
Trajanje: 105 min.
Termini: 17:15, 20:00
Mali Bigfoot 3D sinh – NOVO NA REPERTOARU
Režiser: Jeremy Degruson, Ben Stassen
Glumci: sinhronizovnao
Žanr: animirana avantura
Trajanje: 91 min.
Termini: 16:30, 17:45 + sub/ned 12:00, 14:00
Čuvaj me s leđa
- Režiser: Patrick Hughes
- Glumci: Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Salma Hayek, Gary Oldman
- Žanr: akcija, komedija
- Trajanje: 118 min.
- Termini: 16:30, 19:00, 21:30
Barry Seal: Američki original
- Režiser: Doug Liman
- Glumci: Tom Cruise, Domhnall Gleeson, Sara Wright
- Žanr: kriminalistički triler
- Trajanje: 115 min.
- Termini: 18:00, 20:15, 22:30
Tulipanska groznica
- Režiser: Justin Chadwick
- Glumci: Alicia Vikander, Cara Delevingne, Jack O’Connell
- Žanr: drama, romansa
- Trajanje: 105 min.
- Termini: 19:30
Vozač
- Režiser: Edgar Wright
- Glumci: Ansel Elgort, Kevin Spacey, Jamie Foxx, Jon Hamm
- Žanr: akcija, krimi
- Trajanje:113 min.
- Termini: 20:30, 22:45
Mračna kula
- Režiser: Nikolaj Arcel
- Glumci: Idris Elba, Matthew McConaughey, Katheryn Winnick
- Žanr: akcija, avantura, SF
- Trajanje: 95 min.
- Termini: 18:30
Atomska plavuša
- Režiser: David Leitch
- Glumci: Charlize Theron, James McAvoy, Sofia Boutella
- Žanr: akcija, misterija, triler
- Trajanje: 115 min.
- Termini: 21:45
Tvrd orah 2 3D sinh
- Režiser: Cal Brunker
- Glumci: sinhronizovano
- Žanr: animirana avantura
- Trajanje: 141 min.
- Termini: 21:45
Annabelle: Početak
- Režiser: David F. Sandberg
- Glumci: Miranda Otto, Philippa Coulthard, Stephanie Sigman
- Žanr: horor
- Trajanje: 110 min.
- Termini: 22:00
Emoji film
- Režiser: Tony Leondis
- Glumci: Patrick Stewart, T.J. Miller, Jennifer Coolidge
- Žanr: animirana komedija
- Trajanje: 86 min.
- Termini: subota i nedjelja 13:00
Grozan ja 3 3D sinh
- Režiser: Pierre Coffin & Kyle Balda
- Glumci: Nebojša Dugalić, Mina Lazarević, Steve Carell, Kristen Wiig
- Žanr: animirana komedija
- Trajanje: 92 min.
- Termini: subota i nedjelja 12:30, 14:30
Osvojite ulaznice
Cineplexxs Palas i portal "Nezavisnih" vas i ove sriejde nagrađuju. Ovaj put u pitanju su dva puta po dvije ulaznice za film "Zaslijepljeni", termin u 17:15.
Ukoliko želite da osvojite ulaznice pošaljite vaše podatke na mail portal@nezavisne.com.