Repertoar bioskopa Cineplexx Palas od 14.09.2017.

Repertoar se mijenja svakog četvrtka
Revija domaćih filmova - NOVO
- Termini: 16:00, 18:30, 21:00
Logan Lucky – NOVO NA REPERTOARU
- Režiser: Steven Soderbergh
- Glumci: Channing Tatum, Adam Driver, Daniel Craig
- Žanr: akcija, komedija
- Trajanje: 118 min.
- Termini: 20:15, 22:30
Otmica – NOVO NA REPERTOARU
- Režiser: Luis Prieto
- Glumci: Halle Berry, Dana Gourrier, Lew Temple
- Žanr: triler
- Trajanje: 94 min.
- Termini: 20:30, 22:30
Za svaki slučaj – NOVO NA REPERTOARU
- Režiser: Carine Tardieu
- Glumci: François Damiens, André Wilms, Cécile De France
- Žanr: komedija
- Trajanje: 100 min.
- Termini: 17:15, 18:30
Gadna gomila – NOVO NA REPERTOARU
Režiser: Ana Lily Amirpour
Glumci: Suki Waterhouse, Jason Momoa, Jayda Fink
Žanr: SF
Trajanje: 118 min.
Termini: 18:00, 22:00
Ono
Režiser: Andrés Muschietti
Glumci: Bill Skarsgard, Jaeden Lieberher, Finn Wolfhard
Žanr: horor
Trajanje: 135 min.
Termini: 16:45, 19:45, 22:15
Zaslijepljeni
Režiser: Michael Mailer
Glumci: Alec Baldwin, Demi Moore, Dylan McDermott
Žanr: drama, romansa
Trajanje: 105 min.
Termini: 20:00
Mali Bigfoot 3D sinh
Režiser: Jeremy Degruson, Ben Stassen
Glumci: sinhronizovnao
Žanr: animirana avantura
Trajanje: 91 min.
Termini: 16:30 + sub/ned 12:00, 14:00
Čuvaj me s leđa
- Režiser: Patrick Hughes
- Glumci: Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Salma Hayek, Gary Oldman
- Žanr: akcija, komedija
- Trajanje: 118 min.
- Termini: 21:30
Barry Seal: Američki original
- Režiser: Doug Liman
- Glumci: Tom Cruise, Domhnall Gleeson, Sara Wright
- Žanr: kriminalistički triler
- Trajanje: 115 min.
- Termini: 19:15
Vozač
- Režiser: Edgar Wright
- Glumci: Ansel Elgort, Kevin Spacey, Jamie Foxx, Jon Hamm
- Žanr: akcija, krimi
- Trajanje:113 min.
- Termini: 17:45
Tvrd orah 2 3D sinh
- Režiser: Cal Brunker
- Glumci: sinhronizovano
- Žanr: animirana avantura
- Trajanje: 141 min.
- Termini: 16:00 + sub/ned 12:15, 14:15
Emoji film
- Režiser: Tony Leondis
- Glumci: Patrick Stewart, T.J. Miller, Jennifer Coolidge
- Žanr: animirana komedija
- Trajanje: 86 min.
- Termini: subota i nedjelja 13:00
Grozan ja 3 3D sinh
- Režiser: Pierre Coffin & Kyle Balda
- Glumci: Nebojša Dugalić, Mina Lazarević, Steve Carell, Kristen Wiig
- Žanr: animirana komedija
- Trajanje: 92 min.
- Termini: subota i nedjelja 12:30, 14:30
Osvojite ulaznice
Cineplexxs Palas i portal "Nezavisnih" vas i ove sedmice nagrađuju. Ovaj put u pitanju su dva puta po dvije ulaznice za film "Gadna gomila", termin 18:00.
Ukoliko želite da osvojite ulaznice pošaljite vaše podatke na mail portal@nezavisne.com.