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Repertoar bioskopa Cineplexx Palas od 14.09.2017.

Repertoar bioskopa Cineplexx Palas od 14.09.2017.
Foto: Ilustracija | Repertoar bioskopa Cineplexx Palas od 14.09.2017.
N.N.

Repertoar se mijenja svakog četvrtka

Revija domaćih filmova  - NOVO

  • Termini: 16:00, 18:30, 21:00

 

Logan Lucky – NOVO NA REPERTOARU

  • Režiser: Steven Soderbergh
  • Glumci: Channing Tatum, Adam Driver, Daniel Craig
  • Žanr: akcija, komedija
  • Trajanje: 118 min.
  • Termini: 20:15, 22:30

 

Otmica – NOVO NA REPERTOARU

  • Režiser: Luis Prieto
  • Glumci: Halle Berry, Dana Gourrier, Lew Temple
  • Žanr: triler
  • Trajanje: 94 min.
  • Termini: 20:30, 22:30

 

Za svaki slučaj – NOVO NA REPERTOARU

  • Režiser: Carine Tardieu
  • Glumci: François Damiens, André Wilms, Cécile De France
  • Žanr: komedija
  • Trajanje: 100 min.
  • Termini: 17:15, 18:30

 

Gadna gomila – NOVO NA REPERTOARU

Režiser: Ana Lily Amirpour

Glumci: Suki Waterhouse, Jason Momoa, Jayda Fink

Žanr: SF
Trajanje: 118 min.

Termini: 18:00, 22:00

Ono 

Režiser: Andrés Muschietti

Glumci: Bill Skarsgard, Jaeden Lieberher, Finn Wolfhard

Žanr: horor

Trajanje: 135 min.

Termini: 16:45, 19:45, 22:15

 

Zaslijepljeni 

Režiser: Michael Mailer

Glumci: Alec Baldwin, Demi Moore, Dylan McDermott

Žanr: drama, romansa

Trajanje: 105 min.

Termini: 20:00

 

Mali Bigfoot 3D sinh

Režiser: Jeremy Degruson, Ben Stassen

Glumci: sinhronizovnao

Žanr: animirana avantura

Trajanje: 91 min.

Termini: 16:30 + sub/ned 12:00, 14:00

Čuvaj me s leđa 

  • Režiser: Patrick Hughes
  • Glumci: Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Salma Hayek, Gary Oldman
  • Žanr: akcija, komedija
  • Trajanje: 118 min.
  • Termini: 21:30

 

Barry Seal: Američki original 

 

  • Režiser: Doug Liman
  • Glumci: Tom Cruise, Domhnall Gleeson, Sara Wright
  • Žanr: kriminalistički triler
  • Trajanje: 115 min.
  • Termini: 19:15

 

Vozač

  • Režiser: Edgar Wright
  • Glumci: Ansel Elgort, Kevin Spacey, Jamie Foxx, Jon Hamm
  • Žanr: akcija, krimi
  • Trajanje:113 min.
  • Termini: 17:45

 

Tvrd orah 2 3D sinh

  • Režiser: Cal Brunker 
  • Glumci: sinhronizovano
  • Žanr: animirana avantura
  • Trajanje: 141 min.
  • Termini: 16:00 + sub/ned 12:15, 14:15

 

Emoji film

  • Režiser: Tony Leondis
  • Glumci: Patrick Stewart, T.J. Miller, Jennifer Coolidge
  • Žanr: animirana komedija
  • Trajanje: 86 min.
  • Termini: subota i nedjelja 13:00

 

Grozan ja 3 3D sinh

  • Režiser: Pierre Coffin & Kyle Balda
  • Glumci: Nebojša Dugalić, Mina Lazarević, Steve Carell, Kristen Wiig
  • Žanr: animirana komedija
  • Trajanje: 92 min.
  • Termini: subota i nedjelja 12:30, 14:30

 

Osvojite ulaznice

Cineplexxs Palas i portal "Nezavisnih" vas i ove sedmice nagrađuju. Ovaj put u pitanju su dva puta po dvije ulaznice za film "Gadna gomila", termin 18:00.

Ukoliko želite da osvojite ulaznice pošaljite vaše podatke na mail portal@nezavisne.com.

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