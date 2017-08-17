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Repertoar bioskopa Cineplexx Palas od 17.08.2017.

Repertoar bioskopa Cineplexx Palas od 17.08.2017.
Foto: Ilustracija | Repertoar bioskopa Cineplexx Palas od 17.08.2017.
N.N.

Repertoar se mijenja svakog četvrtka

Mračna kula – NOVO

  • Režiser: Nikolaj Arcel 
  • Glumci: Idris Elba, Matthew McConaughey, Katheryn Winnick
  • Žanr: akcija, avantura, SF
  • Trajanje: 95 min.
  • Termini: 18:30, 20:30, 22:30
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Atomska plavuša – NOVO

  • Režiser: David Leitch 
  • Glumci: Charlize Theron, James McAvoy, Sofia Boutella
  • Žanr: akcija, misterija, triler
  • Trajanje: 115 min.
  • Termini: 17:30, 19:45, 22:00

Tvrd orah 2 3D sinh – NOVO

  • Režiser: Cal Brunker 
  • Glumci: sinhronizovano
  • Žanr: animirana avantura
  • Trajanje: 941 min.
  • Termini: 12:15, 14:15, 17:15, 19:15

Annabelle: Početak

  • Režiser: David F. Sandberg
  • Glumci: Miranda Otto, Philippa Coulthard, Stephanie Sigman
  • Žanr: horor
  • Trajanje: 110 min.
  • Termini: 17:45, 20:00, 22:15

Mame u provodu

  • Režiser: Alethea Jones
  • Glumci: Toni Collette, Molly Shannon
  • Žanr: komedija
  • Trajanje: 89 min.
  • Termini: 17:00, 19:00

Obećanje

  • Režiser: Terry George
  • Glumci: Oscar Isaac, Charlotte Le Bon, Christian Bale
  • Žanr: istorijska drama
  • Trajanje: 133 min.
  • Termini: 21:00

Emoji film

  • Režiser: Tony Leondis
  • Glumci: Patrick Stewart, T.J. Miller, Jennifer Coolidge
  • Žanr: animirana komedija
  • Trajanje: 86 min.
  • Termini: 12:30, 14:30, 16:00

Valerijan i carstvo hiljadu planeta 3D

  • Režiser: Luc Besson
  • Glumci: Cara Delevingne, Dane DeHaan, Ethan Hawke, Rihanna
  • Žanr: akcijski, avantura, SF
  • Trajanje: 137 min.
  • Termini: 21:15

Mamurni kumovi 2

  • Režiser: Mark Lamprell
  • Glumci: Xavier Samuel, Kris Marshall, Dacre Montgomery
  • Žanr: komedija
  • Trajanje: 92 min.
  • Termini: 20:15, 22:15

Grozan ja 3 3D sinh

  • Režiser: Pierre Coffin & Kyle Balda
  • Glumci: Nebojša Dugalić, Mina Lazarević, Steve Carell, Kristen Wiig
  • Žanr: animirana komedija
  • Trajanje: 92 min.
  • Termini: 12:00, 14:00, 18:20

 

 

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