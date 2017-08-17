Repertoar bioskopa Cineplexx Palas od 17.08.2017.

Repertoar se mijenja svakog četvrtka
Mračna kula – NOVO
- Režiser: Nikolaj Arcel
- Glumci: Idris Elba, Matthew McConaughey, Katheryn Winnick
- Žanr: akcija, avantura, SF
- Trajanje: 95 min.
- Termini: 18:30, 20:30, 22:30
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Atomska plavuša – NOVO
- Režiser: David Leitch
- Glumci: Charlize Theron, James McAvoy, Sofia Boutella
- Žanr: akcija, misterija, triler
- Trajanje: 115 min.
- Termini: 17:30, 19:45, 22:00
Tvrd orah 2 3D sinh – NOVO
- Režiser: Cal Brunker
- Glumci: sinhronizovano
- Žanr: animirana avantura
- Trajanje: 941 min.
- Termini: 12:15, 14:15, 17:15, 19:15
Annabelle: Početak
- Režiser: David F. Sandberg
- Glumci: Miranda Otto, Philippa Coulthard, Stephanie Sigman
- Žanr: horor
- Trajanje: 110 min.
- Termini: 17:45, 20:00, 22:15
Mame u provodu
- Režiser: Alethea Jones
- Glumci: Toni Collette, Molly Shannon
- Žanr: komedija
- Trajanje: 89 min.
- Termini: 17:00, 19:00
Obećanje
- Režiser: Terry George
- Glumci: Oscar Isaac, Charlotte Le Bon, Christian Bale
- Žanr: istorijska drama
- Trajanje: 133 min.
- Termini: 21:00
Emoji film
- Režiser: Tony Leondis
- Glumci: Patrick Stewart, T.J. Miller, Jennifer Coolidge
- Žanr: animirana komedija
- Trajanje: 86 min.
- Termini: 12:30, 14:30, 16:00
Valerijan i carstvo hiljadu planeta 3D
- Režiser: Luc Besson
- Glumci: Cara Delevingne, Dane DeHaan, Ethan Hawke, Rihanna
- Žanr: akcijski, avantura, SF
- Trajanje: 137 min.
- Termini: 21:15
Mamurni kumovi 2
- Režiser: Mark Lamprell
- Glumci: Xavier Samuel, Kris Marshall, Dacre Montgomery
- Žanr: komedija
- Trajanje: 92 min.
- Termini: 20:15, 22:15
Grozan ja 3 3D sinh
- Režiser: Pierre Coffin & Kyle Balda
- Glumci: Nebojša Dugalić, Mina Lazarević, Steve Carell, Kristen Wiig
- Žanr: animirana komedija
- Trajanje: 92 min.
- Termini: 12:00, 14:00, 18:20