Selin Dion opet ima pjesmu za "Ljepoticu i Zvijer" (VIDEO)

Dvadeset šest godina nakon što je otpjevala legendarnu naslovnu pjesmu za Diznijev animirani film "Ljepotica i Zvijer", Selin Dion je objavila novu pjesmu koja prati igrani film koji je krajem februara krenuo u pohod na sjvetske bioskope.

"How Does a Moment Last Forever" jedna je od originalnih pjesama koje su snimljene za igranu verziju filma "Ljepotica i Zvijer", prenosi MTV.

Svjetska muzička zvijezda Selin Dion je dobila tu čast da je otpjeva, što je simbolično davanje počasti divi koja je početkom devedesetih sa Pijabom Brajsonom osvojila brojne nagrade za pjesmu "Beauty and the Beast".

Inače, tu baladu su za potrebe filma sa Emom Votson u glavnoj ulozi, snimili Arijana Grande i Džon Ledžend.

Film "Ljepotica i Zvijer", u domaće bioskope stiže 16. marta.