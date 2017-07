Sem Šepard preminuo u 74. godini

Pisac hvaljenih drama, glumac, autor te scenarist i režiser Sam Šepard preminuo je u svojoj 74. godini. Umro je okružen porodicom, a od čega je bolovao, još uvijek nije poznato.

Šeparda ćemo pamtiti po njegovoj nevjerovatno plodnoj karijeri tokom koje je napisao 44 drame, kao i nekoliko kolekcija kratkih priča, eseja te par memoara. Dobitnik je Pulitcerove nagrade za dramu, koju je osvojio 1979. godine za svoje djelo 'Buried Child'. Za glumu u filmu 'Put u svemir' ('The Right Stuff') gdje je glumio pilota Čucka Jegera bio je nominovan i za Oskara.

Uz te nominacije i nagrade, primio je i nagradu za najboljeg dramaturga koju mu je dodijelila PEN/Laura Pels međunarodna fondacija za pozorište, a zvali su ga jednim od američkih najvećih pisaca pozorišnih djela. Njegove drame su često imale crni humor i likove s rubova društva, a s vremenom je od apsurdizma došao do realizma u svojim djelima.

Glumačku karijeru započeo je u filmu 'Nebeski dani' (Terrence Malick, 1978.), gdje je glumio s Ričardom Girom i Bruk Adams. Ta uloga mu je otvorila put prema važnijim djelima, no ipak se koncentrisao na pozorište.

Postao je član American Academy of Arts and Sciences in 1986. Legendarni autor umro je u svom domu u Kentakiju, nakon teže bolesti.

