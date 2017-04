Snima se četvrti nastavak Narnije: "The Silver Chair"

Prošlo je sedam godina od "The Voyage of the Dawn Treader", poslednjeg snimljenog filma uspavane franšize "Chronicles of Narnia", ali se u kompaniji “TriStar Pictures“ nadaju da će uspeti da je iznova ožive adaptacijom četvrtog romana C. S. Luis "The Silver Chair".

Štaviše, projekat po svemu sudeći napreduje punom parom, pošto neki izvori govore da je već postignut dogovor sa rediteljem Džoom Džonstonom, koji je potpisao režiju filma "Captain America: The First Avenger", da se pozabavi najnovijim pričama iz Narnije, prenosi Independent.

Prva tri filma ove franšize: The Lion, the Witch, and the Wardrobe, Prince Caspian i The Voyage of the Dawn Treader zaradila su zajedno skoro 1.6 milijardi dolara na bioskopskim blagajnama širom svijeta, pri čemu je kompanija Dizni distribuirala prva dva filma, a Foks je preuzeo treći nastavak.

Međutim, povratak priči nakon toliko duge pauze je sigurno popriličan finansijski rizik za holivudske producente, zbog čega će se nesumnjivo tragati za nekim velikim imenima koja bi pojačala kasting.

U četvrtoj knjizi se na scenu ponovo vraća i lav Aslan, zbog čega se fanovi uveliko nadaju da će studio privoleti Liama Nisona da mu ponovo pozajmi svoj neponovljivi glas iz prva dva dijela sage.

(dnevnik.rs)